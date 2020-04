Een ontwerper laat zien hoe iPadOS nog wat dichter naar macOS kan groeien met de introductie van een ‘main menu’. Zo ziet dat eruit.



iPadOS 14 concept toont ‘main menu’

Terwijl Apple zelf zijn plannen voor iPadOS 14 waarschijnlijk al heeft afgerond, zijn er altijd ontwerpers druk bezig om hun eigen verbeteringen te bedenken. Zo ook Alexander Kaessner, die goed naar macOS en iPadOS gekeken heeft.

Met het kleinere scherm van de iPad is een menubalk die permanent in beeld is niet praktisch, maar daardoor mis je wel de snelle zichtbare toegang tot app-functies die de Mac heeft.

In zijn concept stelt Kaessner daarom een menubalk voor die voor iedere app beschikbaar komt. Het menu open je via het dock dat onderin het iPad-scherm staat, waarna een menu met twee kolommen verschijnt. De eerste kolom bestaat uit veelgebruikte functies en knoppen om de tweede kolom te openen.

Deze tweede rij met opties geeft je snel toegang tot het bewerken van bestanden met specifieke apps, of het delen en exporteren ervan. Met de split screen-multitaskfunctie die nu al in iPadOS verwerkt zit kun je het menu gemakkelijk aan de zijkant van je scherm zetten.

Officieel onthuld tijdens WWDC

Nu de iPad met trackpad-ondersteuning en iPadOS steeds dichter naar de Mac toegroeit, is een dergelijk menu geen gek idee. Wat Apple dit jaar allemaal van plan is met iPadOS zullen we in juni te zien krijgen.

Dan presenteert het bedrijf iPadOS 14 tijdens WWDC 2020, de jaarlijkse ontwikkelaarsbeurs die dit jaar in verband met het coronavirus volledig digitaal georganiseerd wordt. Naast iPadOS 14 krijgen we daar ook iOS 14 en nieuwe versies van watchOS, macOS en tvOS te zien.