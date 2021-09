iOS 14.8 en iPadOS 14.8 nu beschikbaar: zo installeer je de update

Apple rolt een nieuwe update uit voor iOS en iPadOS. Vanaf nu kun je aan de slag met iOS 14.8 en iPadOS 14.8. In dit artikel check je hoe jij deze update kunt downloaden.

iOS 14.8 en iPadOS 14.8 downloaden

iOS 14.8 en iPadOS 14.8 zijn nu beschikbaar. De updates lijken weinig nieuws met zich mee te brengen, hoewel de update ‘groot’ lijkt vanwege de naamgeving. Apple heeft mogelijk beveiligingsproblemen en vervelende bugs opgelost. Het is dus raadzaam om je iPhone en iPad zo snel mogelijk te updaten.

iOS 14.8 en iPadOS 14.8 installeren doe je zo:

Hang je iPhone of iPad aan de oplader, of zorg dat de accu voor minstens 50 procent gevuld is; Open de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en volg de aanwijzingen op het scherm.

Zodra Apple een update uitbrengt, willen veel mensen de software downloaden. Dat kan betekenen dat de update misschien nog niet op jouw iPhone te zien is. Kwestie van wat geduld opbrengen en het later nog een keer proberen dus.

iOS 14.8 is waarschijnlijk de laatste update voor iOS 14 voordat iOS 15 beschikbaar is. Wel heeft Apple aangegeven niemand te verplichten om naar iOS 15 te updaten. Gebruikers kunnen dus beveiligingsupdates voor iOS 14 blijven ontvangen. Hoe dat precies werkt, is nog niet bekend.

iOS 15 zal beschikbaar worden met de komst van de iPhone 13. Dat is naar verwachting ergens in de komende weken.

