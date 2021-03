Vandaag stelde Apple MacOS 11.2.3 beschikbaar. De update komt twee weken na de release van MacOS 11.2.2; een update die een vervelende bug verhielp. Ook staan iOS 14.4.1, iPadOS 14.4.1 en watchOS 7.3.2 klaar om te downloaden.

Lees verder na de advertentie.

Het is belangrijk om je iPhone, MacBook of bijvoorbeeld iPad up-to-date te houden. Naast nieuwe mogelijkheden met updates worden er ook vaak bugs geplet of beveiligingspatches toegevoegd. Vandaag rolden er voor verschillende apparaten van de fabrikant updates uit. Hoe je die kunt downloaden en wat de updates te bieden hebben, check je hier.

MacOS 11.2.3 beschikbaar

Apple geeft aan dat de MacOS 11.2.3 belangrijke beveiligingsupdates bevat. Het gaat hierbij vooral om bescherming tegen gevaarlijke webcontent. We raden iedereen met een ondersteunde Mac aan de update snel te installeren. Apple is intussen druk bezig met het testen van MacOS 11.3. Wanneer deze update beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Het downloaden van MacOS 11.2.3 gaat als volgt:

Open de Systeemvoorkeuren; Klik op de knop ‘Software-updates’; Wacht tot de update hier verschijnt en klik op ‘Installeer nu’; Wacht tot de download is voltooid en volg de stappen op het scherm.

Houd er rekening mee dat tijdens de installatie van de nieuwe software je Mac opnieuw wordt opgestart. Zorg er altijd voor dat je een back-up hebt, programma’s gesloten hebt en al je bestanden zijn opgeslagen. De update rolt uit voor de onderstaande Macs:

Ook iOS 14.4.1 en iPadOS 14.4.1 beschikbaar

Ook de iPhone en iPad ontvangen vandaag een update die een soortgelijk probleem oplost. Het downloaden van iOS 14.4.1 en iPadOS 14.4.1 gaat als volgt:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad Klik op de knop ‘Algemeen’ Klik op de knop ‘Software-update’ Wacht tot de update hier verschijnt en druk op ‘Download en installeer’ Zodra de download gereed is, start je iPhone of iPad vanzelf opnieuw op

De nieuwste versie van iOS is te downloaden voor de iPhone 6S en nieuwere modellen. De update voor iPadOS download je vanaf de iPad Air 2.

WatchOS 7.3.2 staat ook klaar

Op de Apple Watch werkt het updaten bijna hetzelfde en ook daar gaat het om een update voor beveiligingsproblemen. Heb jij een slim horloge van Apple van de Series 3 of nieuwer, dan is de update via onderstaande stappen te downloaden:

Open de instellingen-app op je Apple Watch Klik op de knop ‘Algemeen’ Klik op de knop ‘Software-update’ Wacht tot de update hier verschijnt en druk op ‘Installeer’ Zodra de download gereed is, zal de Watch automatisch herstarten

Beveiligingsupdates zijn belangrijk. Installeer ze dan ook altijd zo snel mogelijk. Wil je altijd op de hoogte zijn van de laatste updates? Dat kan via de website, onze gratis iPhoned-app of door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Meer nieuws over Apple: