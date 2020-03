Apple heeft WWDC 2020 aangekondigd. De jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie zal dit jaar heel anders gaan dan we gewend zijn. Apple houdt het evenement dit jaar volledig online in verband met het coronavirus.



WWDC 2020 aangekondigd: volledig online

Ieder jaar organiseert Apple WWDC, een grote beurs voor ontwikkelaars waar het bedrijf alle grote nieuwe updates van het jaar presenteert. Van iOS 14 tot nieuwe versies van watchOS, tvOS, macOS en iPadOS. Met alle maatregelen die in verband met het coronavirus getroffen worden, was het al de vraag wat Apple met de beurs zou doen.

Zojuist heeft het bedrijf een persbericht verstuurd met daarin de bevestiging dat WWDC zoals altijd in juni plaatsvindt, maar wel in een hele nieuwe vorm. Het volledige evenement wordt online gehouden, in verband met de ‘huidige gezondheidssituatie’, aldus Apple.

Apple is lang niet het enige bedrijf dat evenementen annuleert door de gevolgen van het coronavirus. Zo gaat de grote videogamebeurs E3 in Los Angeles dit jaar niet door en hebben Microsoft, Google en Facebook hun jaarlijkse evenementen afgelast. Eerder dit jaar werd ook Mobile World Congress al geschrapt, het grootste evenement op het gebied van mobiele technologie ter wereld.

Wel een keynote met livestream

Hoewel alles dus online gebeurt, zal er nog steeds een traditionele Apple-keynote zijn waar het bedrijf nieuwe software onthult. Deze is met een livestream voor iedereen te bekijken. Ook organiseert Apple online sessies voor ontwikkelaars, een alternatief voor de workshops en fysieke afspraken die normaal gesproken plaatsvinden tijdens de beurs.

Deze week is allerlei informatie uitgelekt over zowel iOS 14 als watchOS 7. Door gelekte broncode weten we inmiddels al heel wat over deze updates. In onderstaande overzichten hebben we alles wat we nu weten voor je op een rijtje gezet.

