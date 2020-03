iFixit heeft de teardown van de iPad Pro 2020 online gezet. Het nieuwe model is zo goed als gelijk aan zijn voorganger. Wel valt de nieuwe LiDAR-dieptesensor op.



iPad Pro 2020 teardown

Wanneer Apple een nieuw apparaat uitbrengt, haalt iFixit hem uit elkaar. Bij de iPad Pro 2020 is dit niet anders. De kersverse tablet vertoont op papier een hoop gelijkenissen met zijn voorganger, en dat blijkt ook in praktijk zo te zijn. Het nieuwe Pro-model vertoont een hoop overeenkomsten met de vorige versie uit 2018.

De LiDAR-scanner is echter compleet nieuw. Deze dieptescanner op de achterkant van de iPad Pro 2020 maakt onder meer de Meten-app praktischer. Daarnaast zorgt hij voor betere portretfoto’s, omdat de scanner uitblinkt in het registreren van diepte. De deur staat daarmee wagenwijd open voor app-ontwikkelaars die aan de slag willen met de LiDAR-scanner.

Ook nieuw is de A12Z Bionic-processor. Deze heeft acht kernen en een verbeterde thermische architectuur. De prestaties van de A12Z-chip liggen in lijn met de A12X-processor, zijn voorganger. Wel is de nieuwe iPad Pro beter in het reguleren van hitte, waardoor hij minder warm wordt. Ook de toevoeging van 2GB werkgeheugen is fijn. De iPad Pro 2020 heeft daarmee 6GB RAM in totaal.



Over de iPad Pro 2020

Het nieuwe Pro-model scoort een flinke onvoldoende als het op duurzaamheid aankomt: een 3. Dit is hetzelfde rapportcijfer als de iPad Pro uit 2018 . De technici van iFixit storen zich vooral aan het overmatige gebruik van lijm. Hierdoor zijn vrijwel alle reparaties lastig uit te voeren. Een lichtpuntje is dat de usb-c-aansluiting wél makkelijk vervangbaar is.

De iPad Pro werd halverwege maart aangekondigd en heeft een dubbele cameralens achterop, net als de iPhone 11. De tablet is verkrijgbaar in twee formaten: 11-inch en 12,9-inch. Een compleet nieuwe toevoeging is de LiDAR-scanner, waardoor je met augmented reality aan de slag kunt. De krachtige tablet heeft een instapprijs van 899 euro. Wil je de iPad Pro 2020 kopen? Check dan onderstaande prijsvergelijker voor de beste deals.