Refurbished iPad Pro 2020 kopen: vind hier de beste prijzen

Verkrijgbaar
Overzicht
Prijzen
Refurbished
Apple iPad Pro 2020
1/10
  • Alle versies en aanbiedingen in één overzicht
  • 11 prijzen van 1 shop
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 402,99 bij reBuy
Start vergelijkenBekijk beste deal
Check hier alle prijzen en ontdek waar je een refurbished Apple iPad Pro 2020 het goedkoopst kan scoren. De Apple iPad Pro 2020 is refurbished verkrijgbaar met 128GB, 256GB, 512GB en 1000GB aan opslagruimte in de kleuren spacegrijs en zilver en je kunt kiezen tussen modellen met alleen WiFi of met WiFi en mobiel internet (4G/5G). Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
Filters
×
Schermgrootte
Geheugen
Kleur
Mobiel internet
Conditie
Refurbished
Filters
11 resultaten vanaf € 402,99
Gesponsord
Sim only (10GB data)
Simyo
40GB voor €6,50 per maand
  • Betrouwbaar KPN netwerk
  • Extra voordeel met KPN Combivoordeel
  • Al 37 keer de beste volgens de Consumentenbond!
Bekijk aanbieding
Gesponsord
Sim only abonnement
Vodafone
Tot €20 korting per maand
  • Extra voordeel als je thuis Ziggo hebt:
  • Iedere maand korting i.c.m. Ziggo Internet
  • Dubbele data en gratis streamingsdienst
Bekijk aanbieding
Apple iPad Pro 2020
Refurbished
Apple iPad Pro 2020
11 inch128 GB
€ 402,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad Pro 2020
Refurbished
Apple iPad Pro 2020
11 inch256 GB
€ 423,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad Pro 2020
Refurbished
Apple iPad Pro 2020
11 inch256 GBMet mobiel internet
€ 425,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad Pro 2020
Refurbished
Apple iPad Pro 2020
11 inch512 GBMet mobiel internet
€ 440,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad Pro 2020
Refurbished
Apple iPad Pro 2020
11 inch128 GB
€ 441,99
Lichte gebruikerssporen, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad Pro 2020
Refurbished
Apple iPad Pro 2020
11 inch512 GB
€ 445,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad Pro 2020
Refurbished
Apple iPad Pro 2020
11 inch128 GBMet mobiel internet
€ 472,99
Zo goed als nieuw, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad Pro 2020
Refurbished
Apple iPad Pro 2020
12.9 inch128 GB
€ 508,99
Lichte gebruikerssporen, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad Pro 2020
Refurbished
Apple iPad Pro 2020
12.9 inch1000 GB
€ 528,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad Pro 2020
Refurbished
Apple iPad Pro 2020
11 inch256 GB
€ 534,99
Zo goed als nieuw, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad Pro 2020
Refurbished
Apple iPad Pro 2020
11 inch1000 GBMet mobiel internet
€ 560,99
Zo goed als nieuw, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d

Door een refurbished iPad Pro 2020 te kopen, haal je een top tablet in huis tegen een aantrekkelijke prijs. Zoals je weet zijn Apple producten niet goedkoop, maar door voor refurbished te kiezen, snoep je een groot gedeelte van de prijs af.

Juist de aanzienlijk lagere prijzen is voor veel mensen de belangrijkste reden om een refurbished iPad Pro 2020 te kopen. En waarom ook niet? Via onze prijsvergelijker vind je snel de beste aanbieding van dit moment.

Voor wie is een refurbished iPad pro 2020 geschikt?

Een refurbished iPad Pro 2020 is vooral geschikt voor mensen die niet per sé een nieuw product nodig hebben. Je vindt het niet erg dat jouw iPad al een vorige eigenaar heeft gehad en dat je daarom ook niet de volle prijs betaalt. 

De iPad Pro 2020 is natuurlijk al een paar jaartjes uit, maar gaat nog prima mee. Je wil de iPad gebruiken voor het werk of voor ontspanning. Uiteraard vind je het mooi meegenomen dat je het milieu spaart door spullen te hergebruiken.

Apple iPad Pro 2020 deals

Los toestel
Refurbished

Apple iPad Pro 2020

11 inch

128 GB

Zichtbaar gebruikt

€ 402,99

1 dag

Bekijk bij reBuy
reBuy

Apple iPad Pro 2020

11 inch

256 GB

Zichtbaar gebruikt

€ 423,99

1 dag

Bekijk bij reBuy
reBuy
Vergelijk alle Apple iPad Pro 2020 refurbished prijzen

Is refurbished hetzelfde als tweedehands?

Nee, zeker niet. Het is in alle gevallen beter om een refurbished exemplaar te halen dan tweedehands. Een refurbished iPad Pro 2020 is namelijk nagekeken, schoongemaakt en indien nodig gerepareerd. 

Net zoals bij tweedehands kunnen er hier en daar wat gebruikerssporen aan de buitenkant te zien zijn, maar van binnen is hij altijd 100% in orde. Als er een onderdeel niet meer goed functioneert dan wordt die vervangen. En uiteraard is hij virus- en malwarevrij.

Ook krijg je bij aankoop gewoon weer een bonnetje en dus garantie. Vaak tot wel 2 of 3 jaar. Dat is allemaal zeker niet het geval wanneer je op marktplaats een nieuwe tablet koopt.

Zo werkt de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker staat de goedkoopste aanbieding altijd bovenaan. Dat is dan ook vaak het model met de meeste gebruikerssporen.

Als je een toestel wil die nog als nieuw lijkt, kun je het beste de filteropties gebruiken. Je ziet dan alleen nog het aanbod dat ook daadwerkelijk interessant voor je is.

Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan op de aanbieding en je komt vanzelf op de juiste pagina van de verkoper terecht. Daar bestel je jouw refurbished iPad Pro 2020 zoals normaal.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren