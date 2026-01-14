Refurbished iPad Pro 2020 kopen: vind hier de beste prijzen

Door een refurbished iPad Pro 2020 te kopen, haal je een top tablet in huis tegen een aantrekkelijke prijs. Zoals je weet zijn Apple producten niet goedkoop, maar door voor refurbished te kiezen, snoep je een groot gedeelte van de prijs af.

Juist de aanzienlijk lagere prijzen is voor veel mensen de belangrijkste reden om een refurbished iPad Pro 2020 te kopen. En waarom ook niet? Via onze prijsvergelijker vind je snel de beste aanbieding van dit moment.

Voor wie is een refurbished iPad pro 2020 geschikt?

Een refurbished iPad Pro 2020 is vooral geschikt voor mensen die niet per sé een nieuw product nodig hebben. Je vindt het niet erg dat jouw iPad al een vorige eigenaar heeft gehad en dat je daarom ook niet de volle prijs betaalt.

De iPad Pro 2020 is natuurlijk al een paar jaartjes uit, maar gaat nog prima mee. Je wil de iPad gebruiken voor het werk of voor ontspanning. Uiteraard vind je het mooi meegenomen dat je het milieu spaart door spullen te hergebruiken.

Is refurbished hetzelfde als tweedehands?

Nee, zeker niet. Het is in alle gevallen beter om een refurbished exemplaar te halen dan tweedehands. Een refurbished iPad Pro 2020 is namelijk nagekeken, schoongemaakt en indien nodig gerepareerd.

Net zoals bij tweedehands kunnen er hier en daar wat gebruikerssporen aan de buitenkant te zien zijn, maar van binnen is hij altijd 100% in orde. Als er een onderdeel niet meer goed functioneert dan wordt die vervangen. En uiteraard is hij virus- en malwarevrij.

Ook krijg je bij aankoop gewoon weer een bonnetje en dus garantie. Vaak tot wel 2 of 3 jaar. Dat is allemaal zeker niet het geval wanneer je op marktplaats een nieuwe tablet koopt.

Zo werkt de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker staat de goedkoopste aanbieding altijd bovenaan. Dat is dan ook vaak het model met de meeste gebruikerssporen.



Als je een toestel wil die nog als nieuw lijkt, kun je het beste de filteropties gebruiken. Je ziet dan alleen nog het aanbod dat ook daadwerkelijk interessant voor je is.

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