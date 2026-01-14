iPad Pro 2020 kopen? – Vergelijk alle prijzen

iPad Pro 2020 kopen: alles wat je moet weten

iPad Pro 2020 is de opvolger op de iPad Pro 2018. De iPad Pro 2020 werd op 18 maart aangekondigd en is sindsdien ook te bestellen. De high-end tablet heeft hetzelfde design met een sherm van 11-inch of 12,9 inch. Naast een nieuwe chip en dubbele camera introduceert deze iPad ook ondersteuning voor trackpads.

iPad Pro 2020 uitvoeringen

De iPad 2020 Pro is verkrijgbaar met een 11-inch of 12,9-inch scherm. Daarbij is de iPad Pro 2020 beschikbaar in twee kleuren, namelijk Spacegrijs en Zilver.

Je kunt daarnaast nog kiezen uit verschillende opslag capaciteiten. Bij de iPad Pro 2020 van 11 inch én 12,9 inch heb je de keuze uit een opslag van 128GB, 256GB, 512GB of 1TB.

iPad Pro 2020 prijzen

De iPad Pro 2020 is beschikbaar vanaf 899 euro. Je hebt dan een iPad Pro 2020 van 11 inch en 128GB opslag. Hieronder alle prijzen van de iPad Pro 2020.

iPad Pro 2020 11 inch adviesprijzen

128GB: 899 euro

256GB: 1.009 euro

512GB: 1.229 euro

1TB: 1.449 euro

iPad Pro 2020 12,9 inch adviesprijzen

128GB: 1.119 euro

256GB: 1.229 euro

512GB: 1.449 euro

1TB: 1.669 euro

iPad Pro 2020 kopen: hier moet je op letten

Ga je een iPad Pro 2020 kopen? Kies dan een model met voldoende opslag. Heb je al een iPad? Dan kun je kijken hoeveel ruimte je hierop verbruikt om te bepalen hoeveel opslag je bij je nieuwe iPad nodig hebt.

Daarnaast raden we aan om ook de prijzen van de accessoires voor de iPad pro 2020 te bekijken. Zoals bijvoorbeeld de Apple Pencil. De aanschafprijs kan snel oplopen indien je deze accessoires erbij wilt kopen.

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