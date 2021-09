Oud versus nieuw: 7 verbeteringen van de iPad mini 2021

Twijfel je tussen de nieuwe iPad mini en het model uit 2019? Dan is dit artikel je op het lijf geschreven. Dit is de grote iPad mini 2021 vs iPad mini 2019 vergelijking.

iPad mini 2021 vs iPad mini 2019: dit zijn de grootste verschillen

De nieuwste iPad mini werd gelijktijdig met de iPhone 13 aangekondigd. We hadden ‘m eerlijk gezegd pas op een later moment verwacht, maar zijn blij dat de tablet er al is. De iPad mini van 2021 is namelijk flink verbeterd ten opzichte van zijn voorganger.

Van een groter scherm, veel krachtigere hardware tot aan betere camera’s: er is een hoop om enthousiast van te worden! In deze iPad mini 2021 vs iPad mini 2019 vergelijking zetten we de belangrijkste verschillen tussen de nieuwe en oude generatie op een rijtje.

1. Groter scherm

De letterlijk grootste verbetering is overduidelijk: het display. De nieuwe iPad mini heeft een groter scherm en is daardoor minder mini dan zijn voorganger, toch?

Niet helemaal: het nieuwe model heeft weliswaar een groter display (8,3 inch tegenover 7,9 inch), maar is dankzij het frisse ontwerp tóch compacter. De bezels (schermranden) zijn namelijk veel kleiner geworden, waardoor je naar verhouding meer beeldscherm tot je beschikking hebt.

Zodoende is de nieuwe iPad mini zelfs ietsjes kleiner dan dan zijn voorganger. Omdat de schermranden een stuk smaller zijn, heeft de fysieke Touch ID-scanner een andere plek gekregen.

Deze zit voortaan in de aan-/uitknop verwerkt, net als bij de iPad Air van 2020. Je ontgrendelt de nieuwe iPad mini dus door je vinger even op de knop aan de zijkant te leggen. Bij een positieve match gaat ‘het slot’ van de tablet.

2. Krachtigere hardware

Ook absoluut noemenswaardig: de krachtige hardware van de iPad mini 2021. De nieuwe compacte tablet heeft dezelfde A15-processor als de iPhone 13 en iPhone 13 Pro. Dat is opvallend, want zijn voorgangers liepen qua chips allemaal juist achter op de iPhones.

Deze ronde is dat dus niet het geval. Volgens Apple is de iPad mini van 2021 zo’n 40 procent sneller dan zijn voorganger. Ook is de nieuwe tablet veel beter geschikt voor gamen en foto’s bewerken, want de grafische processor zou tot wel 80 procent beter dan zijn dan de A12-chip van de iPad mini uit 2019.

3. Blijf in beeld met Center Stage

Over het oude model gesproken: deze heeft een selfiecamera van 7 megapixel. Het nieuwste model gaat hier met zijn resolutie van 12 megapixel ruim overheen.

Maar, de échte verbetering op cameragebied zit ‘m niet in hardware, maar in de software. Met de iPad mini 2021 voegt Apple namelijk Center Stage toe. Deze functie is ideaal voor tijdens het videobellen. Center Stage houdt jou namelijk in beeld, ook wanneer je bijvoorbeeld door de keuken heen loopt.

Ook de achterste camera gaat erop vooruit. Deze heeft nu een resolutie van 12 megapixel in plaats van 7 megapixel. Verder is de diafragma aangepast, waardoor de cameralens meer licht opvangt in het donker. Sowieso doet de nieuwe iPad mini het beter in situaties met weinig licht, want de tablet heeft nu een flitser.

Op videogebied zijn ook de nodige stappen gezet. De iPad mini van 2021 kan beelden in 4K-resolutie opnemen (bij 60 frames per seconde).

4. Hallo usb-c

De toekomst van opladen is usb-c. Met de iPad mini 2021 laat Apple de eigen Lightning-oplaadstandaard voor wat het is, en schakelt het over naar het veel breder gedragen usb-c.

Dat is goed nieuws, want hierdoor is de kans veel groter dat je de nieuwste iPad mini bijvoorbeeld direct aan je computer, harde schijf, camera of andere randapparatuur kunt koppelen. Vreemd genoeg zet Apple steeds meer producten over naar usb-c, met de iPhone als grote uitzondering.

Verder is het nog handig om te weten dat de iPad mini van 2021 geen hoofdtelefoonaansluiting meer heeft. Wil je dus met een bedrade headset muziek luisteren, dan heb je een verloopstukje (adapter) nodig.

5. Apple Pencil blijft plakken

Heb je een tweedegeneratie Apple Pencil in huis? Dan hebben we goed nieuws voor je: de nieuwe iPad mini ondersteunt deze volledig. Je kunt de Apple Pencil 2 op de zijkant van de tablet klikken, waarna ‘ie begint met opladen.

6. Overal snel internet

Met zijn compacte formaat is de iPad mini 2021 ideaal om onderweg te gebruiken, zoals in de trein. Het is daarom fijn dat Apple de nieuwe tablet 5G-ondersteuning heeft gegeven. Zodoende kun je onderweg gebruikmaken van de opvolger van 4G. 5G wordt de komende jaren steeds belangrijker (in Nederland), dus is het fijn dat de nieuwe kleine iPad hierop inspeelt.

Dat kunnen we ook van de verbeterde wifi-ondersteuning zeggen. De nieuwste iPad mini kan namelijk met wifi 6 overweg. Kort gezegd heb je hierdoor binnenshuis sneller internet, ook wanneer je heel veel draadloze apparaten met het thuisnetwerk verbonden hebt. Check vooraf wel even of je router met wifi 6 overweg kan, want dat is allerminst een zekerheidje.

7. Nieuwe kleuren voor iPad mini

Het oog wil ook wat. Daarom is de iPad mini 2021 in allerlei nieuwe, frisse kleuren verkrijgbaar, waaronder paars en roze. Wie liever een meer traditionele uitvoering kiest, gaat voor spacegrijs of Sterrenlicht (wit).

Wat is hetzelfde gebleven?

Wie de iPad mini van 2021 en 2019 tegenover elkaar zet, komt dus de nodige verschillen tegen. Dat gezegd hebbende: de twee vertonen ook overeenkomsten.

Zo hebben ze bijvoorbeeld nagenoeg hetzelfde gewicht, beginnen ze bij 64GB opslagcapaciteit en is de schermresolutie ongeveer identiek. Dat geldt ook voor de maximale schermhelderheid (van 500 nits), huidige softwareversie (iPadOS 15) en accuduur (die volgens Apple identiek is).

iPad mini 2021 kopen

Wil je de iPad mini 2021 kopen? De nieuwe tablet begint bij 559 euro. Dat is 100 euro meer dan de iPad mini 2019 destijds kostte. Wanneer je onderweg wil internetten, moet je de iPad mini 2021 met 5G-ondersteuning aanschaffen. Die Cellular-variant begint bij 729 euro.

