iPad 2026 verschijnt binnenkort (met deze belangrijke verbetering)

Apple brengt in maart een nieuwe versie van de iPad op de markt en die heeft deze keer één heel belangrijke verbetering – dit moet je weten.

iPad 2026 heeft een belangrijke verbetering

Apple heeft in 2025 nog een nieuwe versie van de iPad uitgebracht en in maart 2026 verwachten we er weer een. De versie uit 2025 draait nog op een A16 Bionic-chip. Het ziet er naar uit dat de aankomende versie een snelle A19-chip krijgt. Dat is al een behoorlijke upgrade, maar de nieuwe iPad 2026 krijgt nog een belangrijke verbetering.

Die verbetering van de iPad 2026 lost ook gelijk de grootste tekortkoming van de vorige versie op. We hebben het over ondersteuning voor Apple Intelligence. Het is best gek dat de nieuwste iPad (2025) van Apple nog altijd geen Apple Intelligence ondersteunt. Dat heeft Apple inmiddels kennelijk ook wel ingezien, want bij de iPad 2026 is dat verleden tijd. Ondersteuning voor Apple Intelligence op de iPad 2026 wordt mogelijk dankzij de A19-chip en 8 GB werkgeheugen.

Special Apple Experience

We hoeven ook niet meer lang te wachten op de iPad 2026 met de belangrijke verbetering. Apple heeft onlangs namelijk een evenement aangekondigd dat plaatsvindt op woensdag 4 maart. Deze ‘Special Apple Experience‘ vindt op die dag tegelijkertijd plaats in New York, Londen en Shanghai, en begint om 15.00 uur Nederlandse tijd.

Apple heeft uitnodigingen verzonden naar journalisten en andere bekende personen. Zij kunnen op woensdag 4 maart waarschijnlijk als eerste aan de slag met alle nieuwe Apple-producten, waaronder de iPad 2026. We verwachten dan ook dat alle nieuwe toestellen eerder die week al worden gepresenteerd. Waarschijnlijk via persberichten, zoals de afgelopen jaren al vaker is gebeurd.

