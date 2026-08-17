ChatGPT heeft er een handige functie bij – en die ga je veel gebruiken

ChatGPT wordt steeds geschikter voor dagelijkse taken – door deze handige functie hoef je minder vaak tussen verschillende apps te schakelen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ChatGPT heeft er een handige functie bij

Heb je een betaald ChatGPT-abonnement, dan heb je er weer een handige nieuwe functie bij. Je kunt nu namelijk bestanden uit Google Drive rechtstreeks toevoegen aan je ChatGPT-bibliotheek. Daarmee kun je de documenten niet alleen door ChatGPT laten analyseren, maar ze ook vanuit de chat openen en bewerken. Dit werd onlangs bekendgemaakt door X-gebruiker Diego.

You can literally open and edit google drive files inside of ChatGPT now pic.twitter.com/3DPJbshgQP — Diego | AI 🚀 – e/acc (@diegocabezas01) August 14, 2026

De nieuwe functie van ChatGPT is vooral handig als je regelmatig met Google Documenten of Spreadsheets werkt. Via het plusje naast het tekstveld kies je ‘Toevoegen uit bibliotheek’. Vervolgens kun je een bestand uit je Google Drive selecteren en er vragen over stellen of ermee aan de slag gaan.

ChatGPT OpenAI OpCo, LLC 9.6 (294.548 reviews) Gratis via App Store via App Store

Google-apps

Het interessante is dat ChatGPT niet met een losse kopie van je bestand werkt. Bewerkingen worden daadwerkelijk in het oorspronkelijke bestand in Google Drive doorgevoerd. Je hoeft dus niet achteraf wijzigingen uit ChatGPT te kopiëren en plakken.

Wil je toch verder werken in de vertrouwde omgeving van Google? Dat kan ook. ChatGPT biedt namelijk nog steeds de mogelijkheid om het bestand in de bijbehorende Google-app, zoals Google Documenten of Google Spreadsheets, te openen.

Meer nieuwe functies

De Google Drive-integratie is onderdeel van een grotere reeks handige nieuwe functies die ChatGPT deze week heeft gekregen. Zo kun je ChatGPT tegenwoordig vragen om je over een onderwerp te overhoren. De chatbot maakt vervolgens een interactieve quiz met meerkeuzevragen, navigatie en zelfs een hintknop.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vooral de mogelijkheid om bestaande Drive-bestanden direct vanuit ChatGPT te bewerken, kan je in de praktijk veel tijd besparen. En sowieso is het handig dat je nu alles op één plek kunt doen.

Wil je nooit meer iets missen van alle ontwikkelingen bij ChatGPT? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!