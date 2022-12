iOS 17 release date: zo lang moet je nog wachten op de update

Kijk je al uit naar de volgende grote update voor je iPhone? Apple is achter de schermen al volop bezig met de volgende versie van het besturingssysteem. Maar wanneer is de release date van iOS 17?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer verschijnt iOS 17?

Het is elk jaar weer vol spanning afwachten wat Apple in petto heeft met de volgende grote update voor het besturingssysteem van de iPhone. Maar hoe lang moet je nog wachten en wanneer is de release date van iOS 17 eigenlijk? Daarvoor kun je het beste even naar de voorgaande release kijken.

Meestal volgt Apple een vast traject voor het aankondigen van de nieuwe versie van iOS. In juni is het Worldwide Developers Conference, afgekort WWDC. Dit is Apple’s jaarlijkse conferentie voor software-ontwikkelaars.

Tijdens dit event wordt meestal de nieuwe versie van het besturingssysteem voor de iPhone aangekondigd. Apple liet ook dit jaar tijdens WWDC allerlei nieuwe software en producten zien. Zo zag iOS 16 het daglicht en mochten we ook een herontworpen MacBook Air verwelkomen.

Vervolgens maakt Apple de echte releasedatum bekend tijdens het grote iPhone-event in september. Hier zal dan ook de iPhone 15 getoond worden. De release datum van iOS 16 was 12 september. Waarschijnlijk kun je daarom ergens midden september iOS 17 op je iPhone installeren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe functies iOS 17

Jammer genoeg is er naast de release date nog niets bekend over wat de nieuwe functies van iOS 17 gaan worden. Meerdere Apple-fans hebben al wel een concept gemaakt met wat je mogelijk kunt verwachten.

Wij hebben in ieder geval ons eigen wensenlijstje en hopen dat er nu eindelijk interactieve widgets gaan komen. Ook mag het lockscreen nog meer nieuwe opties krijgen. En het Dynamic Island? Daar mogen zeker wat meer functies bij …

Ben je benieuwd hoe iOS 17 er mogelijk uit kan komen te zien? Lees dan onderstaand artikel even door en bekijk de bijbehorende video!

Lees meer: Benieuwd naar iOS 17? Dit concept geeft je alvast een voorproefje

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!