De eerstvolgende iPhone-update voegt een nieuwe functie toe waardoor app-ontwikkelaars niet langer stiekem gebruikers kunnen volgen. iOS 14.5 focust op privacy en wordt binnenkort verwacht.

iOS 14.5 focust op privacy: anti-tracking op komst

Dat blijkt uit verslag van 9to5Mac. De website heeft berichten binnengekregen van ontwikkelaars die hun apps moeten aanpassen, omdat ze anders uit de App Store gehaald worden. De reden? Ze gebruiken een geheime methode om iPhone-gebruikers te volgen die niet door Apple wordt toegestaan.

Het gaat om ‘device fingerprinting’. Dankzij deze techniek kunnen adverteerders en app-ontwikkelaars je aan de hand van een unieke code volgen over het internet. Op die manier komt men meer te weten over jouw shopgedrag en die informatie is lucratief.

De ‘getroffen’ app-ontwikkelaars schakelden een derde partij in om individuele gebruikersgegevens bij te houden. Dat druist tegen de richtlijnen van Apple in. Sinds 1 april 2021 moeten apps via de App Store aangeven welke gegevens zij verzamelen, en waarom. Het is niet toegestaan om dit uit te besteden aan een derde partij, omdat Apple zo geen overzicht kan bewaren.

De nieuwe privacyfunctie wordt met iOS 14.5 toegevoegd voor alle iPhone-gebruikers. Momenteel is deze softwareversie nog in bèta. Hierdoor kunnen alleen app-ontwikkelaars er vooralsnog mee aan de slag. Het is dan ook niet vreemd dat zij de nieuwe functie als eerst opmerken.

Naar verwachting rolt iOS 14.5 binnenkort uit. De nieuwe software-update focust niet alleen op privacy, maar voegt ook 217 nieuwe emoji toe. Daarnaast kun je vanaf iOS 14.5 Face ID (gezichtsherkenning) gebruiken wanneer je een mondkapje draagt. In onderstaand artikel praten we je bij over alle nieuwe functies van iOS 14.5.

Apple en privacy

Apple vaart de afgelopen jaren een stevige privacykoers. Het bedrijf ligt hierdoor onder meer in de clinch met Facebook. Het sociale netwerk is van mening dat de privacymaatregelen van Apple nadelig gaan uitpakken voor kleine ondernemers.