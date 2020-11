Sinds iOS 14 kunnen iPhone-gebruikers hun hele startscherm personaliseren met widgets. Ideaal, maar er miste nog wat: Google-widgets. Gelukkig komt daar nu verandering in en introduceert het bedrijf in etappes de iOS-widgets van populaire Google-diensten.

Google iOS-widgets komen stapsgewijs naar je iPhone-startscherm

In september kwam het bedrijf al met iPhone-widgets voor Google Zoeken, Foto’s en YouTube. Nu zijn daar ook widgets van Gmail, Google Drive en Fit aan toegevoegd. Wat kun je van de widgets verwachten en hoe voeg je ze binnen een handomdraai aan je startscherm toe? Je leest het hieronder.

1. Gmail

De Gmail-widget voor iOS is niet optimaal. In feite heeft de widget drie functies: een snelle link naar je inbox, nieuwe mail of zoekbalk. Je krijgt geen voorbeeld van je inbox-inhoud en mogelijkheden tot het sorteren van je mail door te archiveren of verwijderen. Hiervoor moet je de app openen.

De widget is dus verre van interactief. Zonde, want Android-gebruikers kunnen een meer veelzijdige Gmail-widget op het startscherm plaatsen.Het komt deels door Apples strikte beperkingen dat de Gmail-widget ietwat tegenvalt. Kort gezegd zijn iOS-widgets ontworpen om niet-interactief te zijn. Dit is dan ook de reden waarom het niet mogelijk is om je takenlijstjes in een widget af te vinken of muziek te pauzeren met de Spotify-widget.

2. Google Drive

Google Drive heeft hetzelfde ontwerp en indeling als de Gmail-widget. Bovenaan de widget staat een balk met ‘Zoeken in Drive’ en daaronder staan twee snelkoppelingen naar je laatst geopende bestanden. Het type – bijvoorbeeld document, spreadsheet of presentatie – wordt aangegeven met een pictogram.

3. Google Fit

De Google Fit-widget toont je voortgang en het aantal stappen van die dag. Het is een handige widget aangezien de functie veelal bestaat uit het snel inzien van gegevens.

4. Google Agenda (bijna)

Hoewel de Google Agenda iOS-widget nog niet officieel is geïntroduceerd (hij komt over een paar weken uit), kunnen we wel alvast naar een voorbeeld kijken. Via de widget kun je al je afspraken zien. Aan de linkerkant staat de datum genoteerd met daarnaast de titel en tijdsduur van je afspraak. De widget behoudt de door jou ingestelde kleurcodering en toont naast afspraken ook taken.

Widgets toevoegen aan je iPhone-startscherm

Met een widget krijgt een verkleinde versie van een app een vaste plek op je startscherm. Zonder de app te openen kun je dus gelijk vanaf je thuisscherm informatie lezen. Om widgets in te stellen moet je allereerst iOS 14 downloaden en installeren. Vervolgens kun je allerlei widgets toevoegen aan je homescreen.

Zo voeg je widgets toe:

Houd het scherm lang ingedrukt tot de app-iconen beginnen te wiebelen; Druk op het plusje linksboven; Hier zie je een lijst met beschikbare widgets; Tik de widget aan die je wil toevoegen aan je thuisscherm; Sleep de widget naar de gewenste plek; Tik op ‘Gereed’.

De widget is nu toegevoegd aan je thuisscherm. Deze kun je op elk moment nog verplaatsen of verwijderen. Houd hiervoor weer het scherm lang ingedrukt en druk op het minnetje in de linkerhoek van de widget om ‘m te verwijderen.

