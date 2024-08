Deze toffe iOS 18.1-functie komt eraan, maar niet voor iedereen

De iPhone krijgt met iOS 18.1 een fantastische nieuwe functie, maar niet voor iedereen. Dit is er aan de hand.

Toffe iOS 18.1-functie komt eraan (maar niet voor iedereen)

In iOS 18 zitten veel toffe functies die we nog niet eerder gezien hebben op de iPhone. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende verbeteringen die Siri heeft gekregen en de nieuwe opties van de Foto’s-app. Maar er komen nog veel meer nieuwe zaken aan die echt wel leuk zijn. Toch is het erg jammer dat de volgende toffe iOS 18.1-functie niet voor iedereen beschikbaar komt.

In iOS 18.1 komt de functie Clean Up erbij. Hiermee kun je makkelijk objecten verwijderen van je foto’s. Er zit wel een vereiste aan deze functie, en dat is ook het grote nadeel. Je iPhone moet ondersteuning hebben voor Apple Intelligence. Jammer genoeg hebben alleen de iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max en nieuwer ondersteuning voor de AI van Apple. De iPhone 15, iPhone 15 Plus en oudere iPhones krijgen de functie dus niet.

De nieuwe functie vind je in de Foto’s-app. Open een foto en tik onder op de aanpassen-knop (dit is de knop met de drie lijntjes). Je vindt de optie ‘Clean Up’ dan helemaal rechts. Het is nog niet bekend hoe de functie in het Nederlands gaat heten. Grappig detail: je moet functie wel eerst nog even downloaden.

Is de nieuwe iOS 18.1-functie eenmaal binnen? Dan kun je hem gebruiken. Wanneer je op de Clean Up-knop drukt omlijn je het object wat je wilt verwijderen met je vinger. Even wachten en het object is van je foto verdwenen. Clean Up geeft daarnaast zelfs suggesties welke objecten je kunt verwijderen. Je hoeft dan alleen nog maar erop te tikken om het weg te halen.

Clean Up: niet voor oude iPhones (en dat is jammer)

We vinden het jammer dat de functie alleen beschikbaar is voor iPhones met Apple Intelligence. De app SnapSeed laat zien dat het verwijderen van objecten prima werkt op oudere iPhones. Dat Apple zo’n handige functie in iOS 18.1 alleen op nieuwe iPhones beschikbaar maakt vinden we nogal flauw.