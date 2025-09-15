iOS 18.7 is een erg belangrijke update: werk je iPhone zo snel mogelijk bij

Apple heeft naast iOS 26 ook iOS 18.7 uitgebracht, dat een hele belangrijke update is voor je iPhone. Zo installeer je de softwareversie!

iOS 18.7

Apple heeft een reeks grote updates uitgebracht! De belangrijkste softwareversies van het jaar zijn verschenen, want je kunt iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26 en tvOS 26 installeren. Met deze grote updates krijgen alle Apple-apparaten een nieuwe interface en veel meer functies. Helaas geldt dat niet voor alle toestellen, want een aantal apparaten blijft steken op de vorige softwareversie.

Dat geldt ook voor een aantal iPhones, die niet werken met iOS 26. Heb jij nog een iPhone XR, iPhone XS of iPhone XS Max? In dat geval kun je iOS 26 niet installeren, omdat deze toestellen blijven steken op iOS 18. Voor deze iPhones en oudere modellen heeft Apple nu iOS 18.7 uitgebracht, dat een hele belangrijke update is. Apple zorgt er met de nieuwe softwareversie voor dat de beveiliging van de iPhone op orde is, dus het is verstandig om de update zo snel mogelijk te installeren.

Apple brengt met iOS 18.7 geen nieuwe functies naar je iPhone. In plaats daarvan worden problemen met de beveiliging van het toestel opgelost. Het is daarom belangrijk om de update direct te installeren, zodat je zeker weet dat je iPhone goed beveiligd blijft. Heeft jouw iPhone geen ondersteuning voor iOS 26? In dat geval vind je de tussentijdse beveiligingsupdate als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Algemeen’; Tik op ‘Software-update’. Installeer tot slot iOS 18.7.

Voor de iPhone XR, iPhone XS en de iPhone XS Max is iOS 18.7 vermoedelijk één van de laatste nieuwe softwareversies. De telefoons worden niet meer voorzien van nieuwe functies, maar krijgen de komende jaren wél nog beveiligingsupdates. Deze verschijnen maar eens in de zoveel tijd, wanneer Apple een belangrijk probleem met de beveiliging ontdekt. Het is advies is daarom om deze tussentijdse updates altijd direct te installeren, voordat kwaadwillende misbruik hebben gemaakt van het beveiligingslek.

Geen nieuwe functies meer

Heb jij nog een iPhone XR, iPhone XS of iPhone XS Max? Of een iPhone uit een eerder jaar? Dan hoef je geen nieuwe functies meer te verwachten op je iPhone. Om alle verbeteringen, de vernieuwde interface en de nieuwe functies van iOS 26 te gebruiken heb je een iPhone 11 of nieuwer nodig. Deze toestellen hebben op maandag 15 september 2025 de update naar iOS 26 gekregen, dat de grootste update in jaren is. Op die iPhones kun je iOS 18.7 niet installeren.

