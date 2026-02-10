CarPlay wordt veel beter in 2026 (door deze grote verandering van Apple) 

Goed nieuws als je regelmatig CarPlay gebruikt, want het besturingssysteem wordt veel beter in 2026. Deze verandering voert Apple binnenkort door!

CarPlay in 2026

Er komt een grote verandering voor CarPlay aan! Volgens de doorgaan betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman krijgt CarPlay er in 2026 een belangrijke functie bij. CarPlay krijgt ondersteuning voor applicaties die met kunstmatige intelligentie werken en via spraakopdrachten worden bediend. Je kunt CarPlay nu al bedienen met Siri, maar daar komen later dit jaar naar verluidt veel meer mogelijkheden bij.

Voor de applicaties die je in CarPlay kunt gebruiken ben je van Apple afhankelijk. Het bedrijf selecteert welke apps beschikbaar zijn in de wagen, waardoor je niet alle applicaties van je iPhone in CarPlay kunt gebruiken. Categorieën als navigatie, entertainment en communicatie zijn al beschikbaar in CarPlay. In 2026 komen daar AI-apps met spraakbediening bij, waardoor CarPlay wordt uitgebreid met veel meer functies.

Stembesturing voor CarPlay

CarPlay werkt nu al met bepaalde applicaties van derde partijen, maar populaire programma’s als ChatGPT en Google Gemini hebben nog geen ondersteuning voor het besturingssysteem. Daar komt in 2026 naar verluidt verandering in, want CarPlay wordt dan opengesteld voor chatbots van derde partijen. Gebruikers zijn dan niet meer afhankelijk van Siri, want ze kunnen ook spraakopdrachten invoeren bij onder andere Google Gemini en Claude.

Volgens Gurman is het niet mogelijk om Siri te vervangen door een andere stemassistent. In plaats daarvan zijn de spraakgestuurde AI-apps een aanvulling op Siri en CarPlay. Waar je nu alleen nog aan Siri kunt vragen wat de verkeerssituatie of weersvoorspellingen zijn, kun je dat straks ook aan bijvoorbeeld Google Gemini of Claude vragen. Dat gebeurt op een veilige manier, want deze applicaties in CarPlay krijgen waarschijnlijk alleen ondersteuning voor stembediening.

Het is een welkome verandering dat CarPlay straks werkt met meer spraakgestuurde applicaties. Siri heeft nog lang niet het antwoord op alle vragen, zeker nu de slimmere versie van de spraakassistent steeds wordt uitgesteld. De Nederlandse versie van Siri 2.0 laat voorlopig nog op zich wachten, maar dat is binnenkort geen probleem meer. Je kunt alle vragen dan stellen aan Google Gemini, Claude of een andere chatbot in CarPlay.

Meer over CarPlay

Applicaties die werken met kunstmatige intelligentie krijgen overigens geen toegang tot functies van de wagen of van je iPhone. Je kunt Google Gemini of Claude straks dus niet vragen om Apple Kaarten te starten, maar wel vragen naar de actuele verkeersinformatie van de route naar je bestemming. Om functies van je iPhone te bedienen blijf je afhankelijk van Siri, zoals dat nu ook al het geval is in CarPlay.

Goed nieuws dus als je spraakopdrachten in CarPlay gebruikt, want het besturingssysteem kan later in 2026 antwoord geven op veel meer vragen. Het zou een grote verandering betekenen voor Apple, tot nu toe zijn chatbots van derde partijen niet toegestaan in CarPlay. Siri werkt wel al met ChatGPT, maar je kunt straks ook een aparte applicatie van ChatGPT installeren. Hetzelfde geldt voor populaire apps als Google Gemini, Claude en andere chatbots. Wil je geen enkele nieuwe functie van CarPlay missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!