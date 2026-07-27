Samsung Galaxy Z Fold 8: wordt dit de look van de iPhone Ultra?

Apple werkt aan de iPhone Ultra, de eerste vouwbare iPhone – Samsung heeft net de Galaxy Z Fold 8 uitgebracht, met een vergelijkbaar design.

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Samsung Galaxy Z Fold 8

De eerste vouwbare iPhone van Apple (de iPhone Ultra) verschijnt waarschijnlijk in september. In de tussentijd heeft Samsung de Galaxy Z Fold 8 uitgebracht en die lijkt ineens heel wat meer op wat we van de iPhone Ultra verwachten.

De Samsung Galaxy Z Fold 8 breekt namelijk met het ontwerp van zijn voorgangers. Waar eerdere Fold-modellen vooral lang en smal waren, kiest Samsung nu voor een opvallend bredere en compactere behuizing. Daardoor voelt het toestel in gesloten toestand meer aan als een normale smartphone en uitgeklapt als een tablet. Volgens Samsung zorgt dat voor een comfortabelere gebruikservaring bij het lezen van websites en het bekijken van video’s. De Galaxy Z Fold 8 lijkt wel wat hoekiger dan wat we bij de iPhone Ultra verwachten.

We weten al langer dat Apple waarschijnlijk vooral inzet op gebruiksgemak bij zijn eerste vouwbare iPhone. Een toestel dat niet al te smal is en beter in de hand ligt, sluit perfect aan bij de ontwerpfilosofie van Apple. Ook streeft Apple bij de iPhone Ultra naar een schermvouw nauwelijks zichtbaar is.

De schermverhoudingen van de Fold 8 lijken een stap in dezelfde richting. Aan de buitenkant heeft het toestel een 5,5 inch amoled-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. Binnenin zit een 7,6 inch flexibel scherm dat eveneens 120 Hz ondersteunt. De Galaxy Z Fold 8 draait verder op de krachtige Snapdragon 8 Elite-chip.

iPhone Ultra

Apple introduceert zelden als eerste een nieuwe productcategorie, maar probeert bestaande concepten vaak te verfijnen. Dat zagen we eerder bij de smartwatch, draadloze oordoppen en tablets. Het zou daarom niet verrassend zijn als de aankomende iPhone Ultra veel overeenkomsten vertoont met de richting die Samsung nu inslaat.

Of Apple uiteindelijk echt voor een vergelijkbaar ontwerp kiest, blijft nog even afwachten. De kans is in elk geval groot dat het toestel minder experimenteel aanvoelt dan veel huidige vouwbare smartphones. Mogelijk blijkt achteraf dat de Samsung Galaxy Z Fold 8 min of meer een blauwdruk is voor de iPhone Ultra. Uiteraard zal Apple er ongetwijfeld wel zijn eigen draai aan geven.

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