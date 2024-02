iPhone 16 krijgt veel grotere batterij (op één model na)

De batterij van de iPhone 16 wordt dit jaar een stuk groter, maar dat is niet bij alle modellen het geval. Bij deze uitvoering wordt de batterij juist veel kleiner!

Nieuwe batterij voor de iPhone 16

Apple werkt bij de iPhone 16 niet alleen aan een nieuwe design voor het camera-eiland, ook de batterij gaat er anders uitzien. Het was al duidelijk dat de lenzen bij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus anders geplaatst worden dan we bij de iPhone 15 zagen. De camera’s worden namelijk recht onder elkaar geplaatst bij de iPhone 16. Nu blijkt dus dat ook de batterij van de iPhone 16 er anders uit zal zien.

Dat is goed nieuws, want de batterij wordt volgens geruchten veel groter. Hierdoor gaat de accu van de iPhone 16 een stuk langer mee. De iPhone 15 Plus heeft op dit moment nog de beste batterij, naar de iPhone 15 Pro Max. Daar komt bij de iPhone 16 verandering in, want de iPhone 16 Plus krijgt juist een batterij die veel kleiner is. Dit weten we al over de accu’s in de nieuwe iPhones.

Zo groot (of klein) wordt de accu

Volgens nieuwe geruchten wordt de accu van de iPhone 16 en de iPhone 16 Pro Max groter dan die van de iPhone 15 en de iPhone 15 Pro Max. Vooral de iPhone 16 Plus valt op, want die batterij wordt maar liefst 9 procent kleiner in vergelijking met de iPhone 15 Plus. Over de iPhone 16 Pro is vooralsnog niks bekendgemaakt. Dit zijn de verwachte specificaties van de accu in de nieuwe iPhones:

iPhone 15 iPhone 16 Verandering Standaard 3,349 mAh 3,561 mAh – 6 procent Plus 4,383 mAh 4,006 mAh – 9 procent Pro Max 4,422 mAh 4,676 mAh + 5 procent

Het is niet duidelijk waarom de batterij van de iPhone 16 Plus een stuk kleiner wordt. Mogelijk trekt Apple de accuduur van de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus gelijk. Dat betekent vooral voor de reguliere iPhone een grote verbetering. Nu doe je met de iPhone 15 twintig uur met één accu, terwijl dat bij de Plus tot 26 uur is. De iPhone 15 Pro Max had al een accuduur van 29 uur en dat wordt bij de iPhone 16 Pro Max nóg langer.

iPhone 16 krijgt nieuwe chip

Dat de iPhone 16 Plus een kleinere batterij krijgt betekent overigens niet per definitie een lagere accuduur. Het is de verwachting dat Apple bij de iPhone 16-reeks een nieuwe processor introduceert. Volgens geruchten draait de iPhone 16 (Plus) op de A18-chip, bij de iPhone 16 Pro (Max) is dit de A18 Pro-chip. Deze processor is vermoedelijk energiezuiniger, dat natuurlijk ook invloed heeft op de batterijduur van het toestel.

Het lijkt in ieder geval zo goed als zeker dat je de iPhone 16 minder vaak hoeft op te laden dan eerdere iPhones. Eerdere geruchten voorspelden ook al een verbeterde accu, die van hetzelfde materiaal wordt gemaakt als de Apple Watch-batterij. Zo moet ook voorkomen worden dat de iPhone 16 snel oververhit raakt. Wil je meer weten over de volgende iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone 16 en bekijk hier meer over de iPhone 16 Pro!

