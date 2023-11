iPhone én iPad krijgen next-gen batterijen (en die gaan veel langer mee)

Goed nieuws voor toekomstige iPhones en iPads: in een nieuw rapport worden next-gen batterijen beschreven die in 2025 voor ‘aanzienlijk betere prestaties’ kunnen zorgen. Dit moet je weten!

Apple werkt aan veel krachtigere iPhone-batterij

Volgens een bericht op de Koreaanse site ET News is Apple bezig met de ontwikkeling van ‘next-gen batterijen’, die veel langer meegaan en gebruikt worden in mobiele apparaten. De techniek is al enkele jaren in ontwikkeling, maar moet nog officieel worden onthuld. Geruchten beweren dat de next-gen batterijen in 2025 beschikbaar komen en dan ook in nieuwe apparaten kunnen worden gebruikt.

Apple wil een compleet nieuwe batterij ontwikkelen door nieuwe materialen te gebruiken. De belangrijkste verandering heeft betrekking op het siliciumgehalte, dat volgens ET News ‘drastisch’ zal toenemen. Het gebruik van silicium in plaats van grafiet kan de capaciteit verhogen en de oplaadtijd verkorten. Hierdoor ontstaat wel het risico van fysieke uitzetting, maar daar heeft Apple naar verluidt vooruitgang mee geboekt.

Next-gen batterijen voor mobiele apparaten

ET News zegt dat de focus nu op mobiel ligt, maar het is waarschijnlijk dat het batterijproject aanvankelijk nauw verbonden was met de ontwikkeling van Apple Car. Verbeterde batterijprestaties zijn namelijk waardevol voor veel verschillende Apple-producten, van MacBooks tot AirPods. Met de nieuwe batterij doe je straks dus waarschijnlijk veel langer met al je Apple-apparaten.

Toch zijn de prestaties van de batterij bijzonder belangrijk voor de iPhone. Dat is iets wat Apple de afgelopen jaren heeft erkend met talloze upgrades. Zo is de geschatte batterijduur van de grootste modellen toegenomen van 20 uur video afspelen op de 12 Pro Max, tot 28 uur op de 13 Pro Max en 29 uur op de 14 Pro Max.

Maken de next-gen batterijen straks een flinke toename van de batterijduur voor toekomstige iPhones mogelijk? Misschien wel, maar gezien de geplande lancering in 2025 verwachten we die verbetering pas bij de iPhone 17 – ervan uitgaande dat het project tussen nu en dan niet tegen problemen aanloopt. Nog even wachten dus.

