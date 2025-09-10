iPhone 16-modellen zijn nu véél goedkoper: dit zijn de lagere prijzen!
Maurice Snijders
10 september 2025, 9:27
3 min leestijd
iPhone 16-modellen zijn nu véél goedkoper: dit zijn de lagere prijzen!

Nu Apple de iPhone 17-serie heeft gepresenteerd, worden de iPhone 16-modellen direct goedkoper. We zetten de lagere prijzen voor je op een rij.

iPhone 16-modellen nu veel goedkoper

Apple heeft op dinsdag 9 september tijdens het ‘Awe dropping’-event vier nieuwe iPhones aangekondigd: de iPhone 17, de iPhone Air, de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Dit zijn de prijzen die Apple vraagt voor de nieuwe iPhones:

  • iPhone 17: vanaf 969 euro.
  • iPhone Air: vanaf 1229 euro.
  • iPhone 17 Pro: vanaf 1329 euro.
  • iPhone 17 Pro Max: vanaf 1479 euro.

Deze vanaf-prijzen zijn voor de versies met 256 GB opslagruimte. 128 GB opslagruimte is bij de iPhone 17-serie niet meer mogelijk. Bij de iPhone 16-modellen kan dit wel, dus daar kun je extra op besparen als je genoeg hebt aan 128 GB. De nieuwe iPhones kun je bestellen vanaf vrijdag 12 september.

Nu de iPhone 17-serie is aangekondigd, heeft Apple de prijzen van de iPhone 16-serie verlaagd. We hebben het dan over de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus, want de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max zijn per direct niet meer te krijgen bij Apple. Dit zijn de prijzen die je nu betaalt als je een iPhone uit de 16-serie via Apple bestelt:

  • iPhone 16: vanaf 869 euro.
  • iPhone 16 Plus: vanaf 969 euro.

Dit zijn de prijzen voor de 128 GB-versies. Alleen de iPhone 16 Plus is bij Apple te krijgen als 256 GB-versie. Daar betaal je momenteel 1099 euro voor.

Nog goedkoper op andere plekken

Niet alleen Apple verlaagt de prijzen van de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus. Vaak ben je op andere plekken nog goedkoper uit. Momenteel is de laagste prijs voor een losse iPhone 16 € 734,-. Voor een losse iPhone 16 Plus betaal je op dit moment minimaal € 919,-.

Ben je van plan om een iPhone 16 of iPhone 16 Plus aan te schaffen, dan is-ie nog goedkoper door hem in combinatie met een abonnement in huis te halen.

iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max

Hoewel Apple deze toestellen per direct niet meer verkoopt, kun je ze bij veel winkels nog gewoon aanschaffen. De laagste prijs voor een losse iPhone 16 Pro is nu € 1.039,-. Een losse iPhone 16 Pro Max koop je nu voor minimaal € 1.242,-. Ook als je dat van plan bent, kun je nog extra besparen door het toestel in combinatie met een abonnement aan te schaffen. Helaas zijn beide toestellen niet meer verkrijgbaar bij de providers, maar nog wel bij de webwinkels.

iPhone 16 Pro

iPhone Apple iPhone 16 iPhone 16 Plus

