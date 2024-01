iPhone 16 Pro-modellen worden een stuk groter: dit weten we nu al

Het ziet er naar uit dat de iPhone 16 Pro-modellen een groter scherm krijgen dan de huidige iPhone 15 Pro-modellen. Dit is wat we nu al weten.

iPhone 16 Pro-modellen worden een stuk groter

Sinds de introductie van de iPhone 12 in 2020 heeft Apple de schermformaten van de verschillende iPhone-modellen niet meer noemenswaardig aangepast. Daar komt verandering in met de iPhone 16-serie die in 2024 op de markt komt.

Volgens verschillende bronnen krijgen de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max een forser scherm dan de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. De verwachting is dat de iPhone 16 Pro een scherm van 6,27 inch (159,31 mm) krijgt en de iPhone 16 Pro Max een scherm van 6,85 inch (174,06 mm).

Voordelen van een groot formaat

Een groot scherm betekent dat ook de afmetingen van de behuizing van de nieuwe iPhone toenemen. De iPhone 16 Pro en 16 Pro Max zijn daardoor iets langer dan hun voorgangers en ook iets breder.

Dankzij de ruimere behuizing van de toestellen heeft Apple intern meer ruimte voor onderdelen. Mogelijk krijgen de iPhone 16 Pro-modellen grotere batterijen die langer meegaan. Het scherm zelf krijgt mogelijk ook een aantal verbeteringen en er doen geruchten de ronde over allerlei extra functies.

Efficiëntere display-techniek

Apple overweegt voor het scherm van de nieuwe iPhone het gebruik van microlens-technologie. Hiermee zou de helderheid van OLED-schermen worden behouden of verhoogd, terwijl het energieverbruik wordt verlaagd.

Deze zogeheten MLA (Micro-Lens Arrays) maakt gebruik van een uniform patroon van miljarden lenzen in het paneel om interne reflectie te verminderen. Het gereflecteerde licht verhoogt bovendien de waargenomen helderheid zonder het stroomverbruik te verhogen.

iPhone 16 en iPhone 16 Plus

We verwachten geen veranderingen in het formaat van de iPhone 16 en iPhone 16 Plus. Deze toestellen krijgen dus hetzelfde formaat als de iPhone 15 en iPhone 15 Plus. Het is wel waarschijnlijk dat Apple met de iPhone 17 en iPhone 17 Plus in 2025 alsnog voor de 6,27- en 6,86-inch displayformaten kiest. Dat zou betekenen dat de volledige iPhone 17-serie een beeldverhouding van 19,6:9 gaat gebruiken.

Een overzicht van iPhone-formaten tot nog toe

De eerste iPhone tot iPhone 4S (2007-2011): De eerste iPhone had een scherm van 3,5 inch, een formaat dat Apple aanhield tot en met de iPhone 4S.

De eerste iPhone had een scherm van 3,5 inch, een formaat dat Apple aanhield tot en met de iPhone 4S. iPhone 5 tot iPhone 5S/SE (2012-2016): De iPhone 5 kreeg met 4 inch voor het eerst een groter scherm.

De iPhone 5 kreeg met 4 inch voor het eerst een groter scherm. iPhone 6 en 6 Plus (2014): Een belangrijke verandering kwam met de iPhone 6 en 6 Plus, met schermformaten van respectievelijk 4,7 inch en 5,5 inch.

Een belangrijke verandering kwam met de iPhone 6 en 6 Plus, met schermformaten van respectievelijk 4,7 inch en 5,5 inch. iPhone 6S tot iPhone 8 (2015-2017): De iPhone 6S-, 7- en 8-serie hielden dezelfde formaatvarianten als hun voorgangers: 4,7 inch voor de gewone modellen en 5,5 inch voor de Plus-modellen.

De iPhone 6S-, 7- en 8-serie hielden dezelfde formaatvarianten als hun voorgangers: 4,7 inch voor de gewone modellen en 5,5 inch voor de Plus-modellen. iPhone X en later (2017-heden): Met de introductie van de iPhone X in 2017 schakelde Apple over op een nieuw ontwerp, waarbij de randen werden verkleind en beeldschermen met inkepingen geïntroduceerd. De iPhone X had een scherm van 5,8 inch, dat het midden hield tussen de twee vorige formaten. Latere modellen borduurden voort op dit concept, met schermformaten die verder toenamen in varianten zoals de iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max en latere modellen.

Met de introductie van de iPhone X in 2017 schakelde Apple over op een nieuw ontwerp, waarbij de randen werden verkleind en beeldschermen met inkepingen geïntroduceerd. De iPhone X had een scherm van 5,8 inch, dat het midden hield tussen de twee vorige formaten. Latere modellen borduurden voort op dit concept, met schermformaten die verder toenamen in varianten zoals de iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max en latere modellen. iPhone 12 mini & iPhone 13 mini (2020-2021): De iPhone 12 mini was de eerste iPhone sinds de originele iPhone SE dat Apple een nieuw model uitbracht dat speciaal was ontworpen om kleiner en compacter te zijn. Met een scherm van 5,4 inch kwam het toestel tegemoet aan gebruikers die de voorkeur gaven aan een kleinere, handzamere iPhone die je gemakkelijk met één hand kon bedienen. De iPhone 13 mini zette deze trend voort, maar de vraag naar dergelijke toestellen is relatief laag vergeleken met de grotere modellen.

