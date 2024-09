Rusland vraagt, Apple draait: apps weg uit Russische App Store

Apple verwijderde in juli stilzwijgend VPN-apps uit de Russische App Store, burgerrechtenactivisten reageren nu met een open brief aan Tim Cook.

Kritiek Apple voor weghalen apps uit Russische App Store

Meer dan 40 Russische en internationale burgerrechtenorganisaties roepen Apple op om VPN-apps weer toe te staan in de Russische App Store. Het bedrijf mag de Russische burgermaatschappij niet de rug toekeren, zo staat in een open brief van ‘Access Now’ aan Apple CEO Tim Cook. Het feit dat Apple toegeeft aan de Russische overheid is in strijd met het eigen bedrijfsbeleid en de internationale mensenrechtennormen.

Begin juli heeft Apple 25 VPN-apps in de Russische App Store geblokkeerd, zonder daar echt ruchtbaarheid aan te geven. Het verwijderen van de apps is ons toen ook ontgaan. Deze Virtual Private Networks (VPN)-apps versleutelen gegevensverkeer. Naast een betere gegevensbescherming maken ze het mogelijk om censuurmaatregelen op internet te omzeilen.

Het verwijderingsbevel werd in Rusland uitgevaardigd door de Russische internettoezichthouder en censuurautoriteit Roskomnadzor. Vermoedelijk is er een verband tussen de Russische oorlog in Oekraïne en het verwijderingsbevel.

Geen open internet zonder VPN’s

Apple is eerder al gestopt met de verkoop van apparaten in de Russische Federatie, als reactie op de Russische aanval. De Russische Federatie legde Apple vervolgens sancties op en beperkte onder andere de betaaldienst Apple Pay. Ook de dienst Apple Kaarten is sindsdien aan banden gelegd. De App Store kan wel nog steeds worden gebruikt.

Burgerrechtenactivisten zien het verwijderen van VPN-apps als een ondermijning van de vrijheid van meningsuiting, waar Apple Rusland mee helpt. Zonder VPN’s is er geen open internet in het land. ‘VPN’s zijn de levensader voor iedereen die zijn stem verheft voor de mensenrechten in Rusland’, staat er in de brief. Ondertekenaars zijn onder andere de Electronic Frontier Foundation en Reporters Without Borders.

Ook beperkingen in China

Apple is al vaker geconfronteerd met situaties waarin regeringen eisten dat de iPhone-fabrikant zich zou houden aan de censuurregels van de betreffende landen. Zo verwijderde Apple eind 2017 VPN-apps uit de App Store in China. Daarvoor kreeg Apple scherpe kritiek van onder meer Amerikaanse politici. In 2020 verklaarde Apple zich in te zetten voor vrijheid van meningsuiting – maar wel met de beperking dat ook lokale wetten moeten worden gevolgd.