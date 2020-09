Vanavond zou de Apple Watch SE aangekondigd worden, een goedkoper instapmodel voor mensen die de normale Apple Watch te duur vinden. Om prijs te drukken bespaart Apple waarschijnlijk wel op enkele functies. Dit zijn onze verwachtingen voor de Apple Watch SE.

Apple Watch SE: 5 verwachtingen

Apple werkt volgens geruchten achter de schermen al maanden aan een beter betaalbare Apple Watch. De Apple Watch SE, zoals het apparaatje wordt genoemd, schijnt honderden euro’s goedkoper te worden dan de Series 6 en belooft vooral een interessant alternatief voor Fitbit-dragers te worden. Dit zijn onze verwachtingen van de Apple Watch SE.

1. Goedkope vervanger van de Series 3

Volgens Jon Prosser, een Apple-insider die in het verleden bijvoorbeeld de komst van de iPhone SE 2020 juist wist te voorspellen, is de Apple Watch SE de opvolger van de Apple Watch 3. Dat is goed nieuws voor mensen die op de centen letten, want dit betekent dat het nieuwe Watch-model vermoedelijk een stuk beter betaalbaar is dan de Apple Watch Series 6.

De Apple Watch SE, wat misschien niet de definitieve naam van het horloge is, is volgens Prosser voor een andere doelgroep gemaakt. Het betaalbare Apple-horloge zou vooral de concurrentie met goedkopere fitnesstrackers van bijvoorbeeld Fitbit moeten aangaan.

De Apple Watch Series 3.

2. Minder functies

Apple zou er namelijk voor kiezen om meerdere kenmerkende features bij de Apple Watch SE achterwege te laten, om zo het prijskaartje te drukken. De eerder genoemde Prosser claimt bijvoorbeeld dat het nieuwe SE-horloge geen always on-display heeft, in tegenstelling tot voorgaande Watches.

Ook kun je volgens hem met de SE geen hartfilmpjes maken. Een ECG-functie, die met de Apple Watch Series 4 werd geïntroduceerd, zou namelijk ontbreken. Over de Series 4 gesproken: Prosser denkt dat de Apple Watch SE qua uiterlijk op de Apple-smartwatch van 2018 gaat lijken. Een nieuw design voert de prijs immers omhoog en dat wil de iPhone-maker met de SE nou net voorkomen.

Mark Gurman, een andere doorgaans betrouwbare bron, denkt juist dat de Apple Watch SE op de Apple Watch Series 5 gaat lijken.

3. Twee formaten

De Apple Watch SE verschijnt volgens het geruchtencircuit in twee formaten. Dit ligt natuurlijk in de lijn der verwachtingen, want Apple brengt altijd twee formaten van de Apple Watch uit. Het instapmodel heeft een kastgrootte van 40 millimeter, de grotere variant voegt daar 4 millimeter aan toe en komt dus uit op een formaat van 44 millimeter.

Vermoedelijk verschijnt de Apple Watch SE ook in twee connectiviteitsuitvoeringen: met en zonder mobiel internet. In Nederland verschijnt doorgaans alleen de gps-uitvoering (zonder mobiel internet) en het lijkt sterk dat de SE hier verandering in gaat brengen.

4. Draait op watchOS 7

Nog zo’n inkopper: de Apple Watch SE draait bij uitkomst op watchOS 7, dé Apple Watch software-update van 2020. De nieuwe versie is weer wat gezonder geworden en voegt bijvoorbeeld de Slaap-app toe. Hiermee kun je bijhouden hoe effectief je nachtrust is en krijg je tips van je horloge om beter te kunnen slapen.

5. Prijs en onthulling

Komiya, een anoniem Twitter-account dat regelmatig juiste informatie over onaangekondigde Apple-producten deelt, denkt dat de Apple Watch SE bij uitkomst 229 euro gaat kosten. Dit is precies dezelfde adviesprijs als Apple vraagt voor de Watch Series 3.

De onthulling vindt volgens het geruchtencircuit op 15 september plaats. Vanavond om 19:00 uur Nederlandse tijd barst het Apple-evenement (met de slogan “Time Flies”) los. Het lijkt erop dat het bedrijf die avond geen iPhone 12 onthult, maar wel upgrades voor de iPad en iPad Air aankondigt. Ook worden we hoogstwaarschijnlijk bijgepraat over de ‘normale’ Apple Watch Series 6.

