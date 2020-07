Heb jij net een nieuwe Apple Watch gekocht en wil je weten wat je er allemaal mee kunt? In deze beginnersgids lees je alles wat je moet weten over je slimme horloge.

Apple Watch beginnersgids

Een Apple Watch is een verrijking voor je iPhone. Met het slimme horloge wordt het nog makkelijker om functies uit te voeren. Zo kun je foto’s maken via je Watch, betalen met Apple Pay en bijvoorbeeld je wekker zetten op je horloge. Benieuwd hoe het allemaal werkt? In dit artikel lees je hoe je alles uit je Apple Watch haalt.

1. Apple Watch koppelen

Na de aankoop van een Apple Watch kun je deze installeren en koppelen aan je iPhone. Download hiervoor allereerst de Watch-app in de App Store. Dat kan via onderstaande link.

Nadat de app is gedownload, open je ‘m op je iPhone en volg je de stappen om je gloednieuwe Watch te koppelen. Je kunt ervoor kiezen om deze automatisch te koppelen door je Watch met je iPhone-camera in het aangegeven kader te plaatsen. Zodra deze wordt herkend, is je Watch gekoppeld. Zorg hierbij wel dat er genoeg omgevingslicht is.

Lukt dat niet, dan kun je er ook voor kiezen om de Watch handmatig te koppelen door op ‘Koppel de Watch handmatig’ te tikken. Vervolgens tik je op het ‘i’-symbool op je Watch om de naam te zien. Daarna tik je op je iPhone op de naam van je Apple Watch in de lijst. Er verschijnt een code op je Apple Watch, die je vervolgens in de Watch-app kunt invoeren.

2. Apple Watch instellen

Als je Apple Watch is gekoppeld kun je deze gaan instellen. Het instellen gaat ook via je iPhone. In de Watch-app kun je al je voorkeuren doorgeven, zoals om welke pols je de Apple Watch draagt en aan welke kant je de kroon plaatst. Door een toegangscode in te stellen, zorg je dat niemand anders zomaar in jouw horloge kan kijken.

Heb je meerdere iPhones, bijvoorbeeld één voor je werk en één privé? Omdat het een persoonlijk apparaat is, is het niet helemaal de bedoeling om je Watch aan meerdere iPhones te koppelen. Toch is het via een omweg wel mogelijk.

3. Apps downloaden

Zodra je Apple Watch is gekoppeld en ingesteld, kun je aan de slag met het downloaden van apps. Dit doe je op dezelfde manier als je gewend bent van je iPhone via de App Store. Tik hiervoor het App Store-icoontje aan op je Apple Watch en zoek naar de gewenste apps.

Weet je nog niet wat je allemaal zou willen downloaden? In de Watch-app op je iPhone kun je ook in de App Store kijken. Hier zie je alle apps die ondersteund worden voor watchOS, het systeem van de Apple Watch.

4. App-iconen vergroten en indelen

Het kleine schermpje van de Apple Watch maakt het voor sommige mensen lastig om het slimme horloge te bedienen of tekst erop te lezen. Gelukkig kun je de iconen en de tekst wat vergroten.

Ga hiervoor naar de Instellingen-app (het tandwieltje) op je Apple Watch. Ga naar Algemeen, tik op ‘Toegankelijkheid’ en zet de schakelaar op groen achter ‘Verminder beweging’. De app-iconen zijn nu allemaal even groot.

Vind je het raster van app-iconen niet fijn? Dan kun je ze ook in een lijstweergave zien. Hiervoor open je het app-overzicht en druk je het scherm van de Apple Watch lang in. Kies vervolgens voor de optie ‘Lijstweergave’.

Wil je zelf bepalen waar je apps staan? Dat kan makkelijk net zoals je dat op je iPhone zou doen. Houd je vinger ingedrukt op een app-icoon. Deze begint te bewegen, waarna je ‘m naar de juiste plek kunt slepen. Het handigste is om dit via de Watch-app op je iPhone te doen, maar ook op je Watch is het mogelijk. Op dezelfde plek kun je ook apps verwijderen.

5. Tekst vergroten

Heb je niet zo’n goede ogen, en wil je ook zonder bril of lenzen de kleine lettertjes op de Watch kunnen lezen? Dan is het handig om ook de tekst te vergroten. Ga hiervoor weer naar Instellingen en kies voor ‘Beeldscherm en Helderheid’. Tik op Tekstgrootte en beweeg de balk onderin beeld om het juiste formaat te kiezen. Het is hier ook mogelijk om de tekst vetgedrukt te maken.

Bovendien is het mogelijk om op tekst in te zoomen, zo ver als dat nodig is. Deze modus moet je wel eerst activeren. Dat doe je wederom via de Instellingen-app. Tik op Algemeen en kies ‘Toegankelijkheid’. Tik op ‘Zoomen’ en zet de schakelaar op groen om de functie te activeren.

6. Je iPhone zoeken

Het overkomt ons bijna dagelijks dat je even niet meer weet waar je je iPhone hebt gelaten. Met de Apple Watch hoef je niet meer je hele huis ondersteboven te keren. De Watch heeft namelijk een hele handige functie om je iPhone in no-time terug te vinden.

Je kan namelijk via je Watch je iPhone een geluid laten maken, zodat je alleen nog maar deze toon hoeft te volgen. Dat werkt heel gemakkelijk: Veeg omhoog om het bedieningspaneel te openen en tik op het iPhone-icoontje met boogjes aan beide kanten. Je iPhone maakt nu een hard geluid om je te laten weten waar ‘ie ligt. Heb je niet zo’n goede oren? Dan kan je je iPhone ook nog eens licht laten maken. Druk het iPhone-icoon met de boogjes daarvoor wat langer in.

7. Een foto maken via je Apple Watch

De Apple Watch heeft (nog) geen camera, maar je iPhone wel. Via je Apple Watch kun je een foto maken met de camera van je iPhone. Dit is een ideale functie wanneer je op afstand het licht wil corrigeren, of een groepsfoto wil maken zonder de hele tijd naar je telefoon te hoeven lopen.

Open hiervoor de Camera-app op je Apple Watch; Je ziet nu je iPhone-scherm op je horloge; Zet je iPhone op de juiste plek; Ga zelf op de gewenste positie staan en controleer via je Watch of de foto er goed uitziet; Tik op de sluiterknop op je Apple Watch om de foto te maken.

8. Een schermafbeelding maken

Wil je een schermafbeelding maken van je Apple Watch? Dat kan heel makkelijk door het wieltje en het knopje aan de zijkant van de Watch tegelijk in te drukken. De schermafbeelding staat vervolgens in je Foto-app van je iPhone.

9. Een wekker zetten

Houd je je Apple Watch om tijdens het slapen? Dan zijn er nog meer functies waar je gebruik van kunt maken. Zo kun je ook een wekker zetten op je horloge. Dit doe je als volgt.

Open de Wekker-app op je Apple Watch, welke herkenbaar is aan het klok-icoon; Tik op ‘Nieuwe wekker’; Geef aan hoe laat je gewekt wil worden door aan de Digitale Kroon te draaien; Tik op de schakelaar om de wekker in te schakelen.

Wil je graag even snoozen? Stel dan via ‘Wektijd’ in dat de wekker zich bijvoorbeeld om de vijf minuten herhaalt. Je snoozt door ‘s ochtends de kroon in te drukken wanneer de wekker afgaat. Ben je juist een vroege vogel, dan kun je deze functie ook helemaal uitzetten. Dit doe je door de desbetreffende wekker aan te tikken in je Watch en de schakelaar uit te zetten achter ‘Sluimer’.

10. Betalen met je Apple Watch

Het is mogelijk om – net als met je iPhone – te betalen met je Apple Watch via Apple Pay. Hiervoor moet je wel eerst je pinpas aan je horloge koppelen. Zo werkt het:

Open de Apple Watch-app op je iPhone en tik op ‘Mijn Watch’; Kies ‘Wallet & Apple Pay’; Volg de stappen op het scherm om een pas toe te voegen; De bank controleert op een gegeven moment of je pas in aanmerking komt voor Apple Pay; Na goedkeuring is je Apple Watch gereed voor Apple Pay.

Heb je een betaalpas aan je Apple Watch gekoppeld, dan werkt het betalen met Apple Pay nagenoeg hetzelfde als op de iPhone. Druk de zijknop van de Apple Watch tweemaal in en houd deze boven een betaalautomaat. Je voelt een kort tikje op je pols wanneer de betaling is geslaagd.

11. WhatsApp-meldingen ontvangen

Er is helaas nog geen officiële WhatsApp-app voor de Watch, maar het is wel mogelijk om binnenkomende berichten te lezen via je horloge. Om WhatsApp-meldingen te ontvangen, moet je dit eerst activeren in de Watch-app. Tik in de app op ‘Berichtgeving’ en zet de schakelaar achter WhatsApp aan.

Zie je deze schakelaar niet staan? Verwijder dan eerst WhatsApp van je iPhone en installeer de app opnieuw. Vergeet niet van tevoren een backup te maken van je gespreksgeschiedenis. Door deze harde reset zie je de schakelaar als het goed is wel in de Watch-app. Binnenkomende WhatsApp-berichten zie je vervolgens ook op je Apple Watch verschijnen.

Het is niet mogelijk om op je Watch een heel bericht te typen. Wel kun je een snel standaardantwoord sturen of antwoorden met emoji. Wil je een langer antwoord sturen, dan kun je een antwoord dicteren door op het microfoontje te tikken.

Meer Apple Watch-functies

Wil je meer weten over de Apple Watch? Op iPhoned lees je veel handige tips over je slimme horloge. Zo leggen we uit hoe je een hartfilmpje maakt of hoe je je Mac ontgrendelt met een Apple Watch.

Binnenkort komen er ook weer nieuwe handige functies bij met de komst van watchOS 7. Zo kun je via een slaaptracker bijhouden hoe goed je nachtrust is en worden er dans-workouts toegevoegd. In de video hieronder nemen we met je door wat we allemaal kunnen verwachten.