Apple Glass: de 7 hardnekkigste geruchten over Apples AR-bril

Na de Apple Watch en de HomePod staat het volgende grote Apple-product te trappelen om gelanceerd te worden. Dit weten we nu al over de Apple Glass: de AR-bril van Apple.

Apple Glass geruchten

Al sinds 2016 schrijven we op iPhoned over de Apple Glass: een slimme bril die de echte wereld vermengt met de digitale door middel van augmented reality. Nu de release dichterbij komt, is het hoog tijd voor een overzicht: dit zijn de meest hardnekkige geruchten over de Apple Glass.

1. Een accessoire voor je iPhone en iPad

De Apple Glass lijkt vooral een accessoire te worden voor je iPhone en iPad, net zoals de Apple Watch dat al jaren is. Door de bril aan je iPhone te koppelen, kun je de instellingen vanuit een app aanpassen.

Denk hierbij aan de Apple Watch-app, waarmee je vanaf je gekoppelde iPhone instelt welke apps meldingen mogen versturen. Dat zal ook belangrijk worden met de Glass, omdat daar notificaties mogelijk recht in je gezichtsveld verschijnen. Meer dan ooit een goede reden om kritisch te kijken naar welke apps wel en geen meldingen mogen sturen.

2. Draait op zijn eigen software

Zodra de bril er is, wordt de jaarlijkse WWDC-keynote waarschijnlijk weer een stuk langer. Na watchOS krijgt ook de Apple Glass zijn eigen softwaresysteem. Dit zou een afgeleide versie van iOS zijn, omdat de bril zo nauw samenwerkt met iPhones en iPads.

Hoe de software precies eruit gaat zien is nog een raadsel. Apple staat in ieder geval voor een hele nieuwe uitdaging: voor het eerst moet de software zo min mogelijk in de weg zitten, omdat deze recht voor iemand zijn ogen weergegeven wordt. Er zal daarom vooral veel van de hoeken en randen gebruik moeten worden gemaakt.

3. Focus op lichtgewicht en draagcomfort

Zonder gekoppelde iPhone of iPad de bril gebruiken lijkt er voorlopig niet in te zitten. Uit een gerucht blijkt namelijk dat Apple een afweging moest maken wat het gewicht en design betreft. Zou het bedrijf alle benodigde elektronica in het montuur stoppen om de bril zelfstandig te laten werken, dan zou het gewicht flink toenemen. Voor een product dat je op je neus draagt is dat een stuk minder fijn.

Daarom zou de iPhone gebruikt worden voor alle rekenkracht en is de bril vooral bedoeld om een verbinding te maken met dit toestel. Net zoals de eerste Apple Watch ook maar weinig kon zonder iPhone in de buurt. Inmiddels is dat wel anders, dus reken er maar op dat toekomstige edities van de bril over een paar jaar ook veel meer kunnen zonder hulp van andere apparaten.

4. Ingebouwde LiDAR-sensor

De iPad Pro 2020 werd als eerste Apple-product uitgerust met een LiDAR-sensor, maar zal zeker niet de laatste zijn. Na de iPhone 12 dit najaar zou ook de Apple Glass een dergelijke sensor ingebouwd krijgen. Deze komt namelijk goed van pas om augmented reality-beelden extra geloofwaardig weer te geven.

De sensor kan de afstand tussen de bril en objecten in de echte wereld heel nauwkeurig opmeten. Hierdoor kan de bril heel precies je omgeving in kaart brengen en zo digitale objecten op een geloofwaardige manier in de echte wereld plaatsen. Voor een bril die volledig leunt op de kwaliteit van augmented reality lijkt een dergelijke sensor dan ook onmisbaar.

5. Bediening via veegbewegingen

Maar hoe gaan we de Apple Glass bedienen als er geen touchscreen is om ons vingers op te leggen? Als we naar de patenten van Apple kijken lijkt het bedrijf vooral te kijken naar een manier om veegbewegingen te gaan gebruiken. Zo zou je bijvoorbeeld een notificatie uit beeld kunnen laten verdwijnen door even met je hand voor je gezicht te zwaaien.

Hoe de bediening van de Apple Glass gaat werken zal een belangrijke drempel worden voor veel gebruikers. Een Apple Watch om je pols is namelijk een stuk minder opvallend dan een bril die je continu op hebt en waar je ook nog eens voor met je handen moet gaan wapperen om hem te bedienen.

6. Prijs: glazen en het montuur

Het meest recente gerucht stelt dat Apple 499 dollar voor de Apple Glass wil vragen. Daar blijft het echter niet bij. Voor dat geld haal je namelijk enkel het montuur in huis, je zult daarnaast nog de glazen (op sterkte) erbij moeten aanschaffen. Apple lijkt hiermee de slimme bril op dezelfde manier te behandelen als veel opticiens dat nu al doen.

Draag je normaal gesproken geen bril, dan is het niet duidelijk of de bril geleverd wordt met standaard glazen zonder sterkte. Er zou volgens geruchten in ieder geval geen zonnebril-variant komen.

7. Releasedatum: nog steeds onduidelijk

Ondanks alle geruchten blijft het gissen wanneer Apple de Apple Glass officieel uit de doeken doet. Vooralsnog lijkt eind 2020 op de planning te staan, waarna de bril in de loop van 2021 in de winkels komt te liggen. Apple heeft al vaker producten onthuld en pas maanden later in de winkel gelegd, denk maar aan de Mac Pro.

Een dergelijke aanpak zou hier zelfs nog logischer zijn, omdat dit app-ontwikkelaars een paar maanden de tijd geeft om hun apps klaar te maken om de bril te ondersteunen. Voorlopig kijken wij uit naar het najaar van 2020, maar het zal ons niks verbazen als Apple het project stilletjes doorschuift naar volgend jaar. Houd iPhoned dus goed in de gaten, want wij houden je op de hoogte van alles wat je moet weten over dit volgende grote project van Apple.