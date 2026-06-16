Deze 3 functies van iOS 27 zijn nog niet onthuld (maar komen er wel aan)

Apple heeft iOS 27 aangekondigd, maar heeft volgens geruchten nog een aantal functies geheim gehouden. Deze features komen er nog aan!

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Verborgen iOS 27-functies

Apple heeft de belangrijkste softwareversies van 2026 gepresenteerd! Voor de iPhone is iOS 27 de belangrijkste update van het jaar, waarin vooral Apple Intelligence veel beter wordt. Bij de jaarlijkse WWDC heeft Apple veel verbeteringen van iOS 27 onthuld, maar het bedrijf houdt volgens geruchten nog een aantal functies geheim. Deze features komen naar verluidt op een later moment alsnog naar iOS 27!

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1. Verbeterde Camera-app

Er gaan al langer geruchten dat Apple werkt aan een vernieuwde Camera-app. Bij de nieuwe versie van de Camera-app bepaal je zelf de indeling, zodat je functies die je veel gebruikt een handige plek in de applicatie kunt geven. Het was de verwachting dat de nieuwe Camera-app onderdeel zou zijn van iOS 27, maar Apple lijkt die functie nu te bewaren voor de release van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. De kans is groot dat je de nieuwe Camera-app dan alleen op die iPhones kunt gebruiken.

2. Extensies voor Siri

Siri krijgt een grote update in iOS 27, want Apple Intelligence komt eindelijk naar de spraakassistent. Voor Apple reden genoeg om een nieuwe naam te introduceren, want de stemassistent heet voortaan Siri AI. Die nieuwe versie werkt met ChatGPT en Google AI. In de toekomst kun je waarschijnlijk ook andere extensies toevoegen aan Siri AI, zodat de spraakassistent nóg slimmer wordt. Die functie heeft Apple nog niet toegevoegd aan de eerste versie van iOS 27, maar wordt later alsnog verwacht. Je kunt dan bijvoorbeeld ook Claude of een andere chatbot koppelen aan Siri AI.

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3. Wijzerplaat in de Watch-app

Apple voegt ieder jaar nieuwe wijzerplaten aan de Apple Watch, maar in 2026 is dat (nog) niet het geval. In iOS 27 komen geen nieuwe wijzerplaten naar de Watch-app op de iPhone en ook in watchOS 27 ontbreken ze. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman bewaart Apple de nieuwe wijzerplaten voor de release van de Apple Watch Series 12 in september. De wijzerplaat Modulair komt dan naar de reguliere Apple Watch, terwijl die nu nog exclusief voor de Apple Watch Ultra is.

Release van iOS 27

Het is duidelijk dat er met iOS 27 veel veranderingen naar je iPhone komen en daar komen later dit jaar nog meer functies bij. Apple-analist Mark Gurman verwacht meer verbeteringen voor iOS 27 in september, als de iPhone 18 Pro (Max) en Apple Watch Series 12 verschijnen. Die maand kun je iOS 27 installeren op je iPhone en kun je aan de slag met alle nieuwe features. Wil je niks van de release van iOS 27 missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!