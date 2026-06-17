iOS 27 verklapt: iPhone 18 Pro (Max) krijgt deze langverwachte verbetering

iOS 27 geeft een duidelijke hint over een ontwerpwijziging die volgens de laatste geruchten voor de iPhone 18 Pro (Max) op de planning staat.

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iOS 27 verklapt: iPhone 18 Pro (Max) krijgt deze verbetering

De iPhone 18 Pro die dit najaar uitkomt, lijkt qua ontwerp waarschijnlijk sterk op de iPhone 17 Pro van vorig jaar. Zo verwachten we onder meer weer een camera-eiland over de volledige breedte, een aluminium unibody en nog meer. Toch gaan er geruchten over drie nieuwe ontwerpwijzigingen.

Een van die veranderingen is een kleiner Dynamic Island. Dat wordt mogelijk zo’n 35 procent kleiner dan bij de iPhone 17 Pro het geval is. Het nieuwe ontwerp van Siri AI in iOS 27 bèta 1 lijkt te bevestigen dat er dit najaar inderdaad een kleiner Dynamic Island komt.

Siri AI

Siri AI op de huidige iPhones heeft een ongebruikelijke ovale vorm, zoals op de afbeelding hierboven te zien is. Maar op de iPad en de Mac heeft het ontwerp van Siri de meer klassieke bolvorm (zie afbeelding hieronder). Dit verschil wijst er sterk op dat Siri-AI er op de iPhone 18 Pro en andere nieuwe modellen met een kleiner Dynamic Island eveneens als een bol uit zal zien.

Het lijkt erop dat Apple ervoor wil zorgen dat het nieuwe Siri-ontwerp de volledige breedte van het Dynamic Island beslaat. Het zou er waarschijnlijk vreemd uitzien als dat niet het geval was. Maar op de huidige iPhones betekent het dat Siri wordt uitgerekt tot een brede ovaal – meer in de vorm van een pil.

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Op de aankomende iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zal Siri AI te zien zijn zoals het bedoeld is. Net zoals nu op de iPad en de Mac. In de EU moeten we alleen nog wat langer geduld hebben. Siri AI komt hier voorlopig namelijk nog niet beschikbaar. We verwachten de nieuwe app wel nog op een later moment, maar wanneer is vooralsnog onduidelijk. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!