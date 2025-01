Apple brengt vanavond 6 updates uit: deze apparaten kunnen bijwerken

Apple brengt vanavond een reeks updates uit, waardoor veel apparaten kunnen bijwerken naar een nieuwe softwareversie. Om deze toestellen gaat het!

Houd je Apple-apparaten vandaag goed in de gaten, want het bedrijf brengt vanavond weer een reeks updates uit. Er komen maar liefst zes nieuwe softwareversies beschikbaar, waardoor je vrijwel alle Apple-apparaten kunt updaten. Het gaat om iOS 18.3, iPadOS 18.3, watchOS 11.3, macOS 15.3, tvOS 18.3 en visionOS 2.3. Je kunt vandaag dus je iPhone, iPad, Apple Watch, Mac(Book) én Apple TV bijwerken.

De Apple Vision Pro is nog steeds niet officieel te koop in Nederland en België, maar ook voor de ruimtelijke computer komt er vanavond een nieuwe softwareversie. De updates voor de Apple TV en Mac(Book) brengen weinig nieuwe functies naar de toestellen, vooral omdat Apple Intelligence hier nog niet beschikbaar is. Apple focust vooral op het verhelpen van softwareproblemen bij tvOS 18.3 en macOS 15.3.

Veranderingen op de iPhone en iPad

Met iOS 18.3 en iPadOS 18.3 brengt Apple voornamelijk kleine veranderingen naar de iPhone en iPad. Zo krijgt de rekenmachine er een handige functie bij, die Apple in een eerdere versie van iOS 18 juist verwijderd had. Het is vanaf iOS 18.3 weer mogelijk om antwoorden direct te gebruiken bij de volgende berekening, zonder het getal opnieuw in te moeten toetsen. Deze feature komt ook naar de rekenmachine op de iPad met iPadOS 18.3.

Andere veranderingen zijn vooral gerucht op het oplossen van softwareproblemen. Sinds iOS 18.2 en iPadOS 18.2 verdween het toetsenbord regelmatig bij het invoeren van een Siri-opdracht. In de komende updates heeft Apple dat probleem verholpen. Hetzelfde geldt voor een vervelende bug in Apple Music, waarbij muziek van de app bleef doorspelen nadat de app werd afgesloten. In iOS 18.3 en iPadOS 18.3 is dat niet meer het geval.

Het is de verwachting dat Apple met de updates van vanavond een nieuwe achtergrond en wijzerplaat naar de iPhone, iPad en Apple Watch brengt. Januari staat in het teken van Black History Month, waarvoor Apple vaak nieuwe achtergronden en Apple Watch-bandjes uitbrengt. Deze zien we waarschijnlijk vanavond voor het eerst in iOS 18.3, iPadOS 18.3 en watchOS 11.3. Het bijpassende horlogebandje verschijnt vermoedelijk later deze week.

Apple brengt updates doorgaans in de avond uit. We zien iOS 18.3, iPadOS 18.3, watchOS 11.3, macOS 15.3, tvOS 18.3 en visionOS 2.3 waarschijnlijk vanavond om 19.00 uur Nederlandse tijd. Wil je er zeker van zijn dat de nieuwe softwareversies vannacht geïnstalleerd worden? Ga dan naar ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’ en schakel ‘Automatische updates’ aan op al je Apple-apparaten. Je iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV en Mac(Book) werken dan vannacht vanzelf bij!