Géén oranje: dit wordt de nieuwe speciale kleur van de iPhone 18 Pro (Max)

Piet-Jan Lentjes
24 april 2026, 8:09
3 min leestijd
Apple lijkt opnieuw met een opvallende tint voor de volgende iPhone te komen. Volgens geruchten krijgt de iPhone 18 Pro deze chique kleur!

Lees verder na de advertentie.

Volgens nieuwe geruchten werkt Apple opnieuw aan een opvallende nieuwe kleur voor de volgende iPhone. En het lijkt erop dat dit de kleur ‘Dark Cherry’ gaat worden. Dat is een donkere tint die een beetje tussen bordeauxrood en donkerpaars in zit.

Dit werd gezegd door Instant Digital op Weibo. En dat is opvallend, want Instant Digital wist eerder de gele iPhone 14 en iPhone 14 Plus correct te voorspellen. Als Apple inderdaad voor deze kleur kiest, lijkt het bedrijf dit keer voor een wat chiquere tint te gaan dan het opvallende oranje bij de iPhone 17 Pro.

Maar dit is niet de enige kleur bij de iPhone 18-serie. Volgens geruchten zijn er in totaal vier kleuren: Light Blue, Dark Cherry, Dark Gray en Silver. Light Blue zou gaan lijken op het blauw van de iPhone 13 Pro. Dark Gray lijkt in de buurt te komen van het oude spacegrijs van de iPhone 14 Pro. Silver blijft waarschijnlijk gewoon de bekende grijze kleur die Apple al langer gebruikt.

Als je de iPhone 18 Pro op het oog hebt, moet je nog wel eventjes geduld hebben. Apple brengt het toestel naar verwachting in september 2026 uit. Dan verschijnt ook de iPhone 18 Pro Max en de nieuwe iPhone Ultra. Voor de reguliere iPhone 18 moet je volgens de geruchten nog tot volgend jaar wachten.

Ben je benieuwd naar de iPhone 18 en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze speciale iPhone 18-nieuwsbrief en ontvang al het laatste nieuws en de nieuwste geruchten meteen in je mailbox!

Ontvang als eerste updates over de nieuwe iPhone 18-serie!

Blijf op de hoogte van:
✅ Maandelijks de belangrijkste geruchten
✅ De datum van de officiële onthulling
✅ Wanneer de pre-order start
✅ Wanneer hij in de winkel ligt

Bronnen afbeeldingen: 9to5mac, macrumors
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten iPhone Apple iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren