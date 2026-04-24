Géén oranje: dit wordt de nieuwe speciale kleur van de iPhone 18 Pro (Max)

Apple lijkt opnieuw met een opvallende tint voor de volgende iPhone te komen. Volgens geruchten krijgt de iPhone 18 Pro deze chique kleur!



Dit wordt de nieuwe speciale kleur van de iPhone 18 Pro (Max)

Volgens nieuwe geruchten werkt Apple opnieuw aan een opvallende nieuwe kleur voor de volgende iPhone. En het lijkt erop dat dit de kleur ‘Dark Cherry’ gaat worden. Dat is een donkere tint die een beetje tussen bordeauxrood en donkerpaars in zit.

Dit werd gezegd door Instant Digital op Weibo. En dat is opvallend, want Instant Digital wist eerder de gele iPhone 14 en iPhone 14 Plus correct te voorspellen. Als Apple inderdaad voor deze kleur kiest, lijkt het bedrijf dit keer voor een wat chiquere tint te gaan dan het opvallende oranje bij de iPhone 17 Pro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer kleuren voor de iPhone 18 Pro-serie

Maar dit is niet de enige kleur bij de iPhone 18-serie. Volgens geruchten zijn er in totaal vier kleuren: Light Blue, Dark Cherry, Dark Gray en Silver. Light Blue zou gaan lijken op het blauw van de iPhone 13 Pro. Dark Gray lijkt in de buurt te komen van het oude spacegrijs van de iPhone 14 Pro. Silver blijft waarschijnlijk gewoon de bekende grijze kleur die Apple al langer gebruikt.

iPhone 18 pro release

Als je de iPhone 18 Pro op het oog hebt, moet je nog wel eventjes geduld hebben. Apple brengt het toestel naar verwachting in september 2026 uit. Dan verschijnt ook de iPhone 18 Pro Max en de nieuwe iPhone Ultra. Voor de reguliere iPhone 18 moet je volgens de geruchten nog tot volgend jaar wachten.

