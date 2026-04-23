Apple Kaarten heeft een nieuwe functie (en die móét je zien)

Apple heeft onlangs een bijzondere nieuwe functie toegevoegd aan de app Apple Kaarten en we laten je zien hoe dat eruit ziet.

Apple Kaarten heeft een nieuwe functie

De nieuwe functie in Apple Kaarten heeft alles te maken met de eerste F1-Grand Prix van dit seizoen in de Verenigde Staten die op 3 mei plaatsvindt in Miami. In de aanloop daarnaartoe introduceert Apple namelijk een uitgebreide Apple Kaarten-ervaring met levensechte 3D-oriëntatiepunten, details over het circuit, navigatie-informatie en nog veel meer.

Dit is een vervolg op de eerdere samenwerking tussen Apple Kaarten en de F1. Apple Kaarten voegde eerder dit jaar een gedetailleerde F1-ervaring toe voor de Formule 1 Qatar Airways Grand Prix van Australië 2026. Apple liet toen al doorschemeren dat het in de loop van het jaar details voor meer races zou toevoegen.

Miami International Autodrome

De nieuwe Miami F1 Grand Prix-ervaring wordt momenteel uitgerold en biedt een prachtig overzicht van belangrijke locaties op het circuit van het Miami International Autodrome. Er zijn 3D-oriëntatiepunten voor onder andere tribunes, The Marina, de finishlijn en meer. Er is zelfs een 3D-weergave van het pitgebouw, compleet met de raceauto’s. Je kunt ook gedetailleerde informatie over het circuit bekijken, zoals de markeringen in de bochten. En er zijn gidsen voor fans die de Grand Prix van Miami ter plaatse bijwonen, met tips over eet- en winkellocaties.

Tot slot toont Apple Kaarten allerlei lokale navigatie-informatie over het Miami International Autodrome. Denk hierbij aan toegangspoorten, ingangen bij de racebaan, bruggen, toiletten, drinkwaterplekken en nog veel meer.

F1-Grand Prix kijken?

