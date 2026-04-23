iOS 26.4.2 én iPadOS 26.4.2 zijn uit – en dat zijn heel belangrijke updates

Maurice Snijders
23 april 2026, 14:03
1 min leestijd
iOS 26.4.2 en iPadOS 26.4.2 zijn per direct beschikbaar en bevatten onder meer een belangrijke beveiligingsupdate – dit moet je erover weten.

Apple heeft de software-updates iOS 26.4.2 voor de iPhone en iPadOS 26.4.2 voor de iPad uitgebracht. Deze updates komen ongeveer twee weken nadat iOS 26.4.1 en iPadOS 26.4.1 verschenen. Ze bevatten onder meer nieuwe bugfixes en beveiligingsupdates, dus dat is al genoeg reden om ze snel te installeren. Hoewel de meeste wijzigingen in de updates niet nader worden gespecificeerd, brengt Apple één belangrijke fix wel extra onder de aandacht.

Apple was namelijk op de hoogte is gebracht van het feit dat sommige push-meldingen van apps op het apparaat werden bewaard. Dit terwijl ze eigenlijk hadden moeten worden verwijderd. Deze bug heeft Apple inmiddels opgespoord en ook gefixt. De oplossing is inmiddels geïmplementeerd in de updates iOS 26.4.2 en in iPadOS 26.4.2. Volgens Apple verhelpt de nieuwe update niet alleen de genoemde bug, maar verwijdert die ook met terugwerkende kracht alle kopieën van meldingen die onbedoeld op het apparaat zijn opgeslagen.

Apple heeft overigens ook iOS 18.7.8 uitgebracht, voor oudere iPhones die niet kunnen worden bijgewerkt naar iOS 26.

De updates installeren

Je iPhone of iPad zal over het algemeen automatisch een melding laten zien wanneer je de update kunt installeren. Wil je daar niet op wachten, dan kun je het natuurlijk ook handmatig doen. Je installeert iOS 26.4.2 op de volgende manier.

  • Open de ‘Instellingen’ op je iPhone;
  • Ga naar ‘Algemeen’ en tik op ‘Software-update’;
  • Installeer de update.

Als je iPadOS 26.4.2 op je iPad wilt installeren, dan werkt dat op exact dezelfde manier als op je iPhone.

