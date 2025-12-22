Het beste van Apple TV in 2025: 10 series en films die je gezien moet hebben

Hoewel we nog allemaal over Pluribus praten, had Apple in 2025 nog veel meer voor ons in petto op Apple TV. We zetten de beste series en films van het jaar voor je onder elkaar.

Apple TV 2025: de beste series en films

In 2025 is de ‘Plus’ van het abonnement Apple TV Plus verdwenen. Hoewel de dienst daardoor een stuk verwarrender is geworden (het apparaat en de app heten nu beide Apple TV) neemt dat niets weg van de goede series en films die er via het abonnement te kijken zijn. De kans is groot dat je wat gemist hebt in het aanbod, dus daarom zetten we de beste series en films van het jaar op een rij. Ideaal voor tijdens de feestdagen!

10. F1 The Movie

F1 The Movie voelt voor een groot deel als een reclame voor de echte F1-races. Toch kijkt de film heerlijk weg, grotendeels door de twee charismatische hoofdrolspelers Brad Pitt en Damson Idris. De een speelt een veteraan in het vak die na dertig jaar terugkeert naar de racebaan. De ander is een nieuw talent. De film is een tikkeltje voorspelbaar, maar dat zijn de races waar het op gebaseerd is ook.

9. Foundation (seizoen 3)

Menig streamingdienst zou de stekker uit een serie als Foundation trekken, omdat het eerste seizoen te complex bleek en veel kijkers daardoor afhaakten. Apple koos ervoor om door te gaan en gelukkig maar. Foundation is heerlijke sciencefiction van de bovenste plank.

8. The Lost Bus

In dit waargebeurde verhaal speelt Matthew McConaughey een busschauffeur die zijn leven op het spel zet om een groep kinderen te redden van een verwoestende bosbrand. Dat is televisie om op het puntje van je stoel te zitten. Een uitstekende combinatie van rampenfilm en menselijk drama.

7. Murderbot

Acteur Alexander Starsgård is top als een robot die stiekem zelfbewust is geworden, maar dat alleen gebruikt om soaps te bingen. Toch is het vooral het team aan onderzoekers die hij moet besschermen waardoor de serie zo vermakelijk is. Samen belanden ze in het ene na het andere gevaar, terwijl niemand echt weet waar ze mee bezig zijn.

6. Down Cemetery Road

We kunnen niet genoeg krijgen van Slow Horses, dus wat een feestje dat de makers ruimte hadden voor een tweede serie. Het resultaat is Down Cemetery Road. De serie is een stuk minder lollig, maar wordt nogmaals gedragen door een veteraan in het vak die een norsige held speelt. Deze keer is het Emma Thompson als privédetective die door een moeder (Ruth Wilson) in een mysterieuze en vooral gevaarlijke zaak terechtkomt.

5. Mr. Scorsese

Martin Scorsese ken je van de talloze topfilms, maar wat weet je echt over hem? In deze goed gemaakte documentairereeks duik je in zijn persoonlijke leven en krijg je een kijkje achter de schermen bij zijn grootste films. Daarbij komende de belangrijkste mensen in zijn leven en uit zijn films aan het woord, maar vertelt vooral Scorsese zelf zijn verhaal. Verplichte kost voor filmliefhebbers.

4. Slow Horses (seizoen 5)

Wat kijken we toch graag naar dit groepje mislukte agenten, dat onder leiding van de scheten latende Jackson Lamb telkens weer de boel redt. Met dit seizoen niet alleen nieuwe spannende en lollige situatie, maar ook verdieping van Lamb als personage. Extra goed nieuws is dat het zesde en zevende seizoen al zijn gefilmd, dus voorlopig zijn we nog niet van deze personages af.

3. Severance (seizoen 2)

Er zat een enorm gat van bijna drie jaar tussen het eerste en het tweede seizoen van Severance, maar het was het wachten meer dan waard. De serie over een mysterieus bedrijf waar de werknemers hun geheugen op het werk en daarbuiten gescheiden houden, blijft eindeloos boeien.

2. The Studio

The Studio is mogelijk de grootste verrassing van het jaar, want met Seth Rogen weet je nooit zeker wat je krijgt. In dit geval kregen we een hilarische, scherpe serie waarin de filmindustrie op de hak wordt genomen. De personages belanden in hilarische situaties die maar door en door blijven gaan en daardoor steeds grappiger worden. Ook de talloze cameo’s zijn leuk.

1. Pluribus

Je had natuurlijk kunnen verwachten dat een nieuwe serie van Vince Gilligan (Breaking Bad, Better Call Saul) goed zou zijn, maar Pluribus weet iedereen alsnog weg te blazen. Hoewel het grootste gedeelte van de serie bestaat uit Carol die wanhopig probeert om in haar eentje de wereld te redden, blijft dat door het acteerwerk van Rhea Seehorn en de waanzinnige cinematografie een genot om naar te kijken.

Voor de serie heeft Apple duidelijk een flinke zak geld klaargelegd. Daar heeft Gilligan elke cent van gebruikt om het concept geloofwaardig over te laten komen en soms een stapje verder te gaan dan nodig. We zijn razend benieuwd waar het verhaal in komende seizoenen heen gaat, maar als er qua plot niets gebeurt is het ook goed.

