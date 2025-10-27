Deze Apple-producten verschijnen nog in 2025 (en dit is wanneer)

Dit zijn alle Apple-producten die we volgens de laatste geruchten nog in 2025 kunnen verwachten (en ook een aantal die vroeg in 2026 komen).

Deze Apple-producten komen nog in 2025

Het hoogtepunt van Apple in 2025 is weliswaar al voorbij, en er zijn ook al nieuwe Macs en iPads verschenen. Toch verwachten we nog nieuwe versies van een aantal Apple-producten in 2025 en ook een aantal aan het begin van van 2026. We zetten ze voor je op een rij.

Apple-producten die in 2025 verschijnen

AirTag 2 : Een van de Apple-producten die nog in 2025 verschijnen is een nieuwe AirTag. De nieuwe versie heeft waarschijnlijk een tweede generatie Ultra Wideband-chip voor een groter bereik. Dit betekent dat de AirTag van verderaf kan worden gelokaliseerd. Vermoedelijk is het ook moeilijker om de luidspreker te verwijderen, waardoor het moeilijker wordt om mensen stiekem te volgen.

: Een van de Apple-producten die nog in 2025 verschijnen is een nieuwe AirTag. De nieuwe versie heeft waarschijnlijk een tweede generatie Ultra Wideband-chip voor een groter bereik. Dit betekent dat de AirTag van verderaf kan worden gelokaliseerd. Vermoedelijk is het ook moeilijker om de luidspreker te verwijderen, waardoor het moeilijker wordt om mensen stiekem te volgen. Apple TV 4K : de Apple TV krijgt een nieuwe, door Apple ontworpen wifi- en bluetooth-chip, en een snelle A17 Pro-processor met ondersteuning voor games van consolekwaliteit. Het design blijft waarschijnlijk wel hetzelfde.

: de Apple TV krijgt een nieuwe, door Apple ontworpen wifi- en bluetooth-chip, en een snelle A17 Pro-processor met ondersteuning voor games van consolekwaliteit. Het design blijft waarschijnlijk wel hetzelfde. HomePod mini: Apple zal de HomePod mini eind 2025 vernieuwen met een snellere chip uit de S-serie en een door Apple ontworpen wifi- en Bluetooth-chip. Er komen waarschijnlijk ook nieuwe kleuren bij.

Apple-producten die begin 2026 verschijnen

iPhone 17e : De iPhone 16e krijgt mogelijk al in 2026 een update, aangezien Apple volgens geruchten werkt aan de iPhone 17e. De iPhone 17e krijgt waarschijnlijk een vernieuwde A19-chip, de C1X-modem die Apple introduceerde in de iPhone Air en de door Apple ontworpen N1-netwerkchip.

: De iPhone 16e krijgt mogelijk al in 2026 een update, aangezien Apple volgens geruchten werkt aan de iPhone 17e. De iPhone 17e krijgt waarschijnlijk een vernieuwde A19-chip, de C1X-modem die Apple introduceerde in de iPhone Air en de door Apple ontworpen N1-netwerkchip. MacBook Air : begin 2026 brengt Apple waarschijnlijk nieuwe 13-inch en 15-inch MacBook Air-modellen uit. De vernieuwde notebooks krijgen de volgende generatie M5-chip, maar verder zijn er tot nu toe geen andere veranderingen bekendgemaakt.

: begin 2026 brengt Apple waarschijnlijk nieuwe 13-inch en 15-inch MacBook Air-modellen uit. De vernieuwde notebooks krijgen de volgende generatie M5-chip, maar verder zijn er tot nu toe geen andere veranderingen bekendgemaakt. iPad Air : Apple is van plan om begin 2026 een nieuwe iPad Air uit te brengen, die waarschijnlijk wordt uitgerust met de M4-chip.

: Apple is van plan om begin 2026 een nieuwe iPad Air uit te brengen, die waarschijnlijk wordt uitgerust met de M4-chip. iPad: de meest betaalbare iPad van Apple wordt geüpdatet met een nieuwe chip uit de A-serie.

Met onbekende verschijningsdatum

Mac mini : er zijn geen specifieke geruchten over een nieuwe Mac mini. Maar als de MacBook Air en MacBook Pro M5-chips krijgen, krijgt de Mac mini die waarschijnlijk ook.

: er zijn geen specifieke geruchten over een nieuwe Mac mini. Maar als de MacBook Air en MacBook Pro M5-chips krijgen, krijgt de Mac mini die waarschijnlijk ook. Mac Studio : net als bij de Mac mini zijn er geen geruchten over een nieuwe Mac Studio. Er komt vermoedelijk wel een versie met de M5 Max-chip.

: net als bij de Mac mini zijn er geen geruchten over een nieuwe Mac Studio. Er komt vermoedelijk wel een versie met de M5 Max-chip. Mac Pro : de Mac Pro krijgt in 2026 een update. Volgens geruchten krijgt die de meest geavanceerde versie van de M4-chip. Apple zou echter ook kunnen kiezen voor een upgrade naar de M5-chip.

: de Mac Pro krijgt in 2026 een update. Volgens geruchten krijgt die de meest geavanceerde versie van de M4-chip. Apple zou echter ook kunnen kiezen voor een upgrade naar de M5-chip. Apple Display: een nieuwe Apple Display komt mogelijk samen met de MacBook Air, Mac Studio en Mac mini op de markt. Volgens geruchten wordt het een mini-LED-beeldscherm met een A19 Pro-chip.

Goedkope MacBook : het gerucht gaat dat Apple werkt aan een goedkope versie van de MacBook. Deze zou een iPhone-chip uit de A-serie krijgen in plaats van een Mac-chip uit de M-serie. Het apparaat wordt ongeveer 13 inch groot en goedkoper dan de MacBook Air.

: het gerucht gaat dat Apple werkt aan een goedkope versie van de MacBook. Deze zou een iPhone-chip uit de A-serie krijgen in plaats van een Mac-chip uit de M-serie. Het apparaat wordt ongeveer 13 inch groot en goedkoper dan de MacBook Air. Smart Home Command Center: volgens geruchten werkt Apple aan een smart home-display dat moet dienen als centrale hub voor het bedienen van smart home-producten. Je kunt er Apple-apps op draaien en het apparaat gebruiken voor FaceTime-gesprekken. Het Command Center werd aanvankelijk verwacht in het voorjaar, maar door vertragingen bij Apple Intelligence-functies van Siri is het uitgesteld.

