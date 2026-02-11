WhatsApp abonnementen: voor deze functies ga je straks betalen

WhatsApp komt heel binnenkort met een optioneel abonnement voor exclusieve premiumfuncties in de app – dit is wat je ervan kunt verwachten.

WhatsApp abonnementen: hiervoor ga je straks betalen

De meeste mensen zitten waarschijnlijk helemaal niet te wachten op een WhatsApp-abonnement. Gelukkig is het abonnement dat eraan zit te komen volledig optioneel. Wil je gewoon berichten versturen en ontvangen, dan hoef je dit toekomstige abonnement dus helemaal niet af te sluiten. Dat is alleen nodig als je graag extra functies wilt gebruiken. Of, zoals WhatsApp zelf zegt, een verbeterde ervaring wilt.

WhatsApp heeft intussen aangekondigd dat het op korte termijn van plan is om via een wachtlijst toegang te bieden tot dit nieuwe abonnement. In eerste instantie voor Android-gebruikers, maar een iOS-versie zal waarschijnlijk wel snel volgen. Het abonnement waar we het over hebben, heeft een aantal nieuwe premiumfuncties. Denk aan exclusieve stickers, app-thema’s, de mogelijkheid om meer dan drie chats vast te zetten, het aanpassen van app-pictogrammen, een speciale set nieuwe chat-ringtones en nog veel meer.

Dit is slechts de eerste reeks functies van het WhatsApp-abonnement. Er kunnen er in de loop van de tijd meer worden toegevoegd naarmate WhatsApp feedback van de eerste gebruikers heeft verzameld. Aangezien het abonnement nu nog in ontwikkeling is, kunnen sommige functies en details ook nog worden aangepast voordat het abonnement uiteindelijk officieel wordt gelanceerd.

Nog niet duidelijk wanneer

We weten op dit moment helaas nog niet wanneer het nieuwe abonnement van WhatsApp voor het grote publiek wordt uitgerold. Zoals gezegd ziet het ernaar uit dat eerst Android-gebruikers de mogelijkheid krijgen om het abonnement uit te proberen. Wanneer er een versie voor iOS verschijnt, lees je dat uiteraard direct op iPhoned.

