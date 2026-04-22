iPhone wordt in 2026 duurder dan ooit: dit is de verwachte prijs

In 2026 verschijnt weer een nieuwe generatie van de iPhone en die wordt volgens geruchten duurder dan ooit. Dit is de verwachte prijs van de iPhone in 2026!

iPhone in 2026

Apple werkt aan de nieuwe generatie van de iPhone! Volgens geruchten zien we in september 2026 drie nieuwe iPhones. De line-up is anders dan in voorgaande jaren, omdat Apple de release van de reguliere iPhone doorschuift naar begin 2027. Dat betekent dat de iPhone 18 niet in 2026 verschijnt, we zien in september alleen de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Apple brengt daarnaast een compleet nieuw toestel uit, want de iPhone Ultra komt dit jaar.

De iPhone Ultra (ook wel iPhone Fold genoemd) wordt het eerste opvouwbare apparaat van het bedrijf. Het is al jaren de verwachting dat Apple met een opvouwbare iPhone komt en in 2026 lijkt dat eindelijk te gebeuren. Daar hangt wel een flink prijskaartje aan, want de iPhone Ultra krijgt volgens geruchten een beginprijs van meer dan 2000 euro. Apple heeft nog niet eerder een iPhone uitgebracht met een startprijs van boven de 2000 euro, waardoor de iPhone in 2026 duurder wordt dan ooit.

Functies iPhone Ultra

De iPhone Ultra krijgt naar verluidt een beginprijs van ongeveer 2400 dollar. In Europa liggen de prijzen doorgaans nog (veel) hoger, waardoor je hier mogelijk tussen de 2700 euro en 2800 euro voor de opvouwbare iPhone betaalt. Dat is een enorm verschil met de iPhone 17 Pro Max, die je op dit moment voor € 1.339,- in huis haalt. De iPhone Ultra wordt dus meer dan twee keer zo duur dan de prijs die je in 2026 voor de iPhone 17 Pro Max betaalt.

De iPhone Ultra is dus geen toestel voor het grote publiek, want de prijs wordt veel hoger dan de andere iPhones in 2026. Bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max worden dezelfde beginprijzen als bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max verwacht. In dat geval betaal je voor de iPhone 18 Pro 1329 euro, voor de iPhone 18 Pro Max is 1479 euro. Dat zijn nog steeds behoorlijke startprijzen voor een nieuwe telefoon, maar in ieder geval minder dan de verwachte prijs voor de iPhone Ultra.

Release van de nieuwe iPhones

De prijs voor de iPhone wordt in 2026 dus hoger dan ooit, maar welke functies krijg je daarvoor terug? Volgens geruchten draaien de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de iPhone Ultra op de nieuwe A20 Pro-chip. Die is sneller en energiezuiniger, waardoor de accuduur waarschijnlijk wordt verbeterd. Alle toestellen worden voorzien van een 48 megapixel hoofdcamera en ultragroothoeklens. Bij de iPhone 18 Pro (Max) krijg je ook een 48 megapixel telelens, die ontbreekt bij de iPhone Ultra.

Verder krijgt de iPhone Ultra een 5,5-inch en een 7,8-inch beeldscherm, Touch ID en twee 18-megapixel frontcamera's. Bij de iPhone 18 Pro (Max) krijg je Face ID en één 18-megapixel frontcamera. Apple past de behuizing van de iPhone 18 Pro (Max) bovendien aan. De toestellen verschijnen in kleuren die we nog niet eerder gezien hebben.