Jammer: deze twee nieuwe Apple-producten worden tóch uitgesteld

Door het wereldwijde tekort aan geheugenchips worden twee nieuwe Apple-producten voorlopig toch nog niet uitgebracht. Dit zijn de producten.

De twee Apple-producten die worden uitgesteld als gevolg van het tekort aan geheugenchips, zijn de volgende MacBook Pro en Mac Studio. Mark Gurman van Bloomberg zei al meerdere keren dat er eind 2026 of begin 2027 14-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen met touchscreen op de markt komen. In zijn meest recente nieuwsbrief ‘Power On‘ zegt hij echter dat de MacBooks mogelijk pas tegen het einde van die periode verschijnen vanwege het tekort aan chips. Dit betekent dat begin 2027 nu waarschijnlijker is dan eind 2026.

Een nieuwe Mac Studio is dus ook een van de twee nieuwe Apple-producten. Gurman verwachtte eerder dat deze medio 2026 op de markt zou komen. Een aankondiging rond de WWDC 2026 in juni zou wellicht mogelijk zijn. Nu zegt hij dat de volgende Mac Studio-modellen pas rond oktober van dit jaar worden geleverd. Wederom als gevolg van het tekort aan chips.

Ondersteuning voor touchscreens maakt deel uit van de grote vernieuwing die gepland staat voor de high-end MacBook Pro’s. Andere functies waarover geruchten de ronde doen, zijn onder meer M6 Pro- en M6 Max-chips, een OLED-scherm, een Dynamic Island en een dunner ontwerp. De laptops krijgen mogelijk de naam MacBook Ultra en macOS 27 krijgt een touch-vriendelijke interface.

Voor de Mac Studio bestaat de belangrijkste verandering uit M5 Max- en M5 Ultra-chips. Het huidige model heeft M4 Max- en M3 Ultra-chips, aangezien Apple nooit een M4 Ultra-chip heeft geïntroduceerd. Er worden verder geen grote ontwerpwijzigingen verwacht.

De twee nieuwe Apple-producten komen er dus wel nog aan. Het ziet er nu naar uit dat je rond oktober van dit jaar de nieuwe Mac Studio kunt verwachten, gevolgd door de nieuwe MacBook Pro's met touchscreen tegen het eind januari 2027.