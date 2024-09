Apple Intelligence gaat in 2025 ook deze talen ondersteunen

In de VS verschijnt Apple Intelligence in iOS 18.1, later dit jaren volgen andere landen met Engels als voertaal en in 2025 volgen nog zeven talen.

Apple Intelligence ondersteunt deze talen in 2025

Op dit moment is Apple Intelligence nog niet beschikbaar, maar met de komst van iOS 18.1 is er ondersteuning in de Verenigde Staten. Kort daarna wordt ook ondersteuning in andere landen met Engels als voertaal toegevoegd. In 2024 komen daar nog zeven andere talen bij. Apple Intelligence is exclusief voor iPhone 15 Pro– en iPhone 16-modellen.

Apple heeft onder andere aan The Verge laten weten dat Apple Intelligence in 2025 de volgende, nog niet eerder aangekondigde talen zal ondersteunen:

Engels (India)

Engels (Singapore)

Duits

Italiaans

Koreaans

Portugees

Vietnamees

Eerder aangekondigde ondersteuning

Apple kondigde eerder aan dat ondersteuning voor Engelstalige versies in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk in december wordt toegevoegd. Ondersteuning voor Chinees, Frans, Japans en Spaans volgen in 2025. Dit is de volledige lijst zoals die nu bekend is:

Engels (VS) (oktober 2024)

Engels (Australië) (december 2024)

Engels (Canada) (december 2024)

Engels (Nieuw-Zeeland) (december 2024)

Engels (VK) (december 2024)

Engels (Zuid-Afrika) (december 2024)

Chinees (2025)

Frans (2025)

Japans (2025)

Spaans (2025)

Engels (India) (2025)

Engels (Singapore) (2025)

Duits (2025)

Italiaans (2025)

Koreaans (2025)

Portugees (2025)

Vietnamees (2025)

iOS 18.1 bèta

Apple Intelligence is wel al beschikbaar in iOS 18.1 bèta voor ontwikkelaars. Daarin kun je al Apple Intelligence-functies uitproberen zoals Schrijfhulp, samenvattingen van je mails en meldingen, een natuurlijkere versie van Siri met meer mogelijkheden en de tool ‘Ruim op’ in de Foto’s-app waarmee je snel objecten uit een foto kunt verwijderen.

Vanwege de Digital Markets Act zal Apple Intelligence helaas niet beschikbaar zijn op de iPhone en iPad in de EU. De functies zijn daar beperkt tot Macs met de M1-chip of nieuwer. Apple heeft gezegd dat het deze kwestie bespreekt met de Europese Commissie.