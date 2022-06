‘AirPods Pro 2 krijgen veel nieuwe functies, fungeren als gehoorapparaat’

De AirPods Pro 2 lijken een flinke upgrade te worden. Volgens een vers gerucht krijgen de oordopjes veel nieuwe functies, waaronder de mogelijkheid om als gehoorapparaat te fungeren. Dit moet je weten.

‘Veel nieuwe functies voor AirPods Pro 2’

We wachten al een poosje op de AirPods Pro 2, Apples nieuwe high-end oordopjes. Volgens de website 52audio, die ook renders publiceerde, zijn ze het wachten gelukkig meer dan waard. De opvolgers van de eerste AirPods Pro zouden veel nieuwe functies krijgen. Sommige daarvan hoorden we al eerder, zoals de mogelijkheid om je hartslag te meten. Daarnaast zouden ze ook in staat zijn om je lichaamstemperatuur te bepalen. Dat scheelt weer een thermometer.

Het meest interessante wat 52audio schrijft is dat de AirPods Pro 2 kunnen functioneren als gehoorapparaat. Het oplaaddoosje zou aan de zijkant een microfoon bevatten om geluid op te vangen en dat vervolgens versterkt laten klinken op de oordopjes zelf. Dat zou natuurlijk prachtig zijn, maar we nemen dit gerucht wel met een korreltje zout. Het is namelijk de eerste keer dat we hierover horen.

De case zou ook een speaker bevatten. Via de Zoek Mijn-app kun je dan een geluidje afspelen zodat je een verloren oplaaddoosje gemakkelijk terug vindt. De website denkt verder dat het doosje een usb-c-aansluiting krijgt in plaats van Lightning. Volgend jaar krijgt ook de iPhone 15 waarschijnlijk usb-c.

Naast deze nieuwe functies beschikken de AirPods Pro 2 over een zuinigere H1-chip die moet zorgen voor een langere batterijduur én verbeterde actieve ruisonderdrukking. Die zou in staat zijn om zich aan te passen aan de omgeving waar je in verkeert. In het vliegtuig werkt de ruisonderdrukking dus anders dan op een druk plein. Ten slotte verbetert Apple ook de geluidskwaliteit. Nieuwe drivers en amplifiers moeten je muziek nog mooier laten klinken.

Geen nieuw ontwerp?

We gingen er lange tijd vanuit dat de AirPods Pro 2 een nieuw design zouden krijgen zonder steeltje. Begin deze maand lazen we echter dat de oordopjes mogelijk het oude ontwerp behouden. De renders van 52audio lijken dat te bevestigen. Ze hebben volgens deze afbeeldingen veel weg van de eerste Pro’s en de nieuwe AirPods 3.

Apple brengt de AirPods Pro 2 waarschijnlijk dit najaar uit. We gokken dat ze het levenslicht zien tijdens de lancering van de iPhone 14 in september.

