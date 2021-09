‘AirPods 3 krijgen beter geluid, langere accuduur en draadloos opladen’

Voor de AirPods 3 staan een aantal grote verbeteringen op de planning, zo blijkt uit nieuwe informatie. De draadloze oordopjes moeten beter klinken dan hun voorgangers en beschikken altijd over een oplaadcase die je draadloos kunt opladen.

Lees verder na de advertentie.

’AirPods 3 geluid is beter’

De gelekte informatie komt van PineLeaks, een Twitter-account dat door smartphonelekker Max Weinbach wordt beheerd. Weinbach is een bekende telecominsider en beschikt vaak over betrouwbare informatie over onaangekondigde Apple-producten. Ook van nog niet onthulde Android-smartphones heeft hij vaak juiste informatie. Hierdoor kunnen we het nieuwe gerucht serieus nemen.

Volgens PineLeaks heeft het oplaaddoosje van de AirPods 3 een accu die ongeveer 20 procent groter is dan die van de AirPods 2 uit 2019. De batterijtjes die in de AirPods 3 zelf zitten, zijn naar verluidt ook groter en vergelijkbaar met die van de AirPods Pro. Dit alles zorgt er waarschijnlijk voor dat de nieuwe Apple-oordopjes langer meegaan op een volle lading.

Verder kun je de oplaadcase van de AirPods 3 standaard draadloos opladen. Bij de huidige oordopjes moet je extra betalen voor een oplaaddoosje die je ook zonder kabeltjes van stroom kan voorzien. Het geluid van de nieuwe AirPods zou vergelijkbaar zijn met dat van zijn voorganger, maar PineLeaks heeft het wel over een merkbaar betere bass en lagere tonen die beter klinken.

Wat we nog meer weten over de AirPods 3

Daar houdt het waarschijnlijk niet op, want volgens eerdere geruchten krijgen de AirPods 3 ook een nieuw design. De draadloze oordopjes gaan waarschijnlijk meer lijken op de AirPods Pro, met kortere steeltjes en siliconen oordopjes, zodat ze beter in je oren zitten. Verder verwachten we dat de Apple-headset ongeveer hetzelfde gaan kosten als de vorige AirPods.

Het lijkt erop dat de AirPods 3 al snel worden aangekondigd. Op dinsdag 14 september vindt een groots Apple-event plaats, dat voornamelijk in het teken staat van de iPhone 13, iPhone 13 Pro (Max) en iPhone 13 mini. Tijdens de keynote worden waarschijnlijk ook de Apple Watch Series 7 en nieuwe AirPods getoond. Wel kan het zijn dat de AirPods 3 iets later in de winkels liggen dan de nieuwste iPhones.

Lees meer over de AirPods: