Apple vraagt patent aan voor nieuwe druksensoren: komt 3D Touch terug?

Apple werkt aan een nieuwe generatie druksensoren. Betekent dit misschien dat 3D Touch binnenkort een terugkeer maakt?

Apple vraagt nieuw Force Touch-patent aan

Herinner je 3D Touch nog? Apple bracht de technologie in 2015 naar de iPhone 6S en stopte er met de iPhone 11 in 2019 alweer mee. 3D Touch bleek een minder groot succes te zijn dan gedacht. Erg jammer; want wij denken nog regelmatig aan de technologie. Er is echter hoop! Apple heeft namelijk een patent aangevraagd dat zich volledig richt op een nieuwe generatie druksensoren.

De nieuwe druksensoren worden onder andere genoemd in combinatie met slimme Apple Watch-bandjes, AirPods, persoonlijke medische, slaaptrackers, activiteitstrackers en nog veel meer. De sensoren zouden erg klein zijn, waardoor ze in kleine apparaten passen. Het lijkt dus eerder te gaan om een nieuwe versie van Force Touch. We kennen dit van bijvoorbeeld de Trackpad van de MacBook. Deze lijkt te bewegen als je erop drukt, maar dit is niet het geval. Druksensoren voelen wanneer je kracht zet. Apples veelgeprezen Taptic Engine simuleert vervolgens een klik op basis van korte trillingen.

Waar de nieuwe generatie druksensoren precies goed voor zijn, weten we nog niet. Wellicht dienen ze in het Apple Watch-bandje bijvoorbeeld voor het nauwkeuriger meten van je hartslag. Het is in ieder geval goed om te weten dat Force Touch – en misschien zelfs 3D Touch – niet vergeten zijn.

De onzekere toekomst van Force Touch

We zagen Force Touch als eerst op de Apple Watch in 2014. Het zorgde voor meerdere invoermogelijkheden op een klein scherm, omdat multitouch geen optie was. Vervolgens kwam Apple in 2015 met 3D Touch en werd Force Touch verder uitgebreid naar andere producten.

3D Touch bracht allerlei handige snelkoppelingen naar de iPhone. Zo maakte je van je duim een cursor tijdens het typen door hard op het toetsenbord te drukken. Ook was er ‘Peak and Pop’, waarmee je een foto’s, berichten of links alvast kon previewen door hard te drukken. Drukte je vervolgens nog harder, dan werd de betreffende content schermvullend.

Helaas beschikt geen enkel recent Apple-product nog over 3D Touch – Apple verving het in 2019 voor Haptic Touch. Dit werkt op basis van langdurige aanrakingen. Force Touch is nog wel beschikbaar – maar niet meer op de Apple Watch. Het nieuwe Apple-patent geeft aan dat Apple zijn druksensoren wellicht nieuw leven wil inblazen. Wij zijn erg nieuwsgierig naar wat de toekomst van Force Touch en 3D Touch ons brengt.

Lees ook: Uitleg: het verschil tussen 3D Touch en Haptic Touch

