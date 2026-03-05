Koopadvies: is dit een goed moment om een nieuwe iPhone te kopen?

Wanneer is het een goed moment om een iPhone te kopen? Je bent een dief van je eigen portemonnee als je hier niet even over nadenkt. Geen nood: wij helpen je!

Koopadvies: is dit een goed moment om een iPhone te kopen?

Wil je een nieuwe iPhone kopen? Dan moet je eerst bedenken of dit wel een goed moment is. Apple brengt immers elk jaar een nieuwe iPhone uit. Daarnaast komt het bedrijf zo nu en dan ook nog eens met een nieuwe budget-iPhone. Maar is het dan verstandig om nu een nieuwe iPhone te kopen? Om eerlijk te zijn: dat ligt eraan welke iPhone je wilt hebben.

Het is belangrijk om te weten dat Apple in het voorjaar én najaar nieuwe iPhones uitbrengt. In het voorjaar verschijnen de voordeligere instapmodellen, in het najaar volgen de Pro-modellen. Bedenk daarom goed welke iPhone je wilt halen, om te voorkomen dat je nét voor een nieuwe release een iPhone in huis haalt. Controleer in februari of maart en in september altijd eerst of de nieuwe iPhones al zijn verschenen.

Nu de iPhone 17e, iPhone 17 en iPhone 17 Pro (Max) zijn aangekondigd is dit een goed moment om je volgende iPhone aan te schaffen. Voorlopig komen er geen nieuwe iPhones uit en de prijzen van de iPhone 17-serie zijn aan het dalen. Twijfel je welke iPhone je moet kiezen? Wij zetten de beste opties voor je onder elkaar!

iPhones met de meeste functies

Als je een iPhone wilt met de beste camera en meeste functies, dan moet je nu bij de iPhone 17 Pro of iPhone 17 Pro Max zijn. Deze iPhones zijn beide in september van 2025 verschenen. Dat betekent dat ze op dit moment langzaam in prijs zakken, waardoor je niet meer de hoofdprijs betaalt. Dit is daarom een heel goed moment om de iPhone 17 Pro of de iPhone 17 Pro Max te halen, voorlopig verschijnen er geen nieuwe Pro-modellen.

Wil je nog minder geld betalen? Kies dan voor de iPhone 17 of de iPhone 17e, dat de instapmodellen zijn van de iPhone 17-serie. De iPhone 17 is eveneens in september 2025 verschenen en heeft veel functies van de Pro-modellen overgenomen. Zo krijg je een iPhone met geavanceerde features, zonder de hoofdprijs van de iPhone 17 Pro (Max) te betalen. De iPhone 18 wordt pas in het voorjaar van 2027 verwacht, dus Apple brengt voorlopig geen reguliere iPhone uit. Dit zijn nu de beste prijzen:

Lage prijzen voor eerdere iPhones

De release van de iPhone 17-modellen heeft inmiddels even geleden plaatsgevonden, waardoor de iPhone 16 veel goedkoper te vinden is. Je moet het dan wel zonder een aantal nieuwe functies doen, maar het scheelt je ook geld. Voor de meeste gebruikers zijn deze ontbrekende features geen probleem, omdat de iPhone 16 met de A18-chip nog steeds een hele goede iPhone is.

Bij voorgaande iPhones was er een trend te zien in de prijzen. Vaak betaal je het minst rond de eerste maanden van het jaar tot aan de zomermaanden. In de zomer zijn de prijzen over het algemeen het stabielst en het laagst. Vanaf maart en april is dus een goed moment om je volgende iPhone te halen, want dan betaal je relatief weinig. Dat geldt ook voor eerdere iPhones, die dan nog meer in prijs zijn gedaald. Dit zijn nu de laagste prijzen van de iPhone 16:

Vaak zakt de prijs nog ietsjes meer rond augustus, maar dat is niet zo heel vreemd. In september komt er vrijwel zeker een nieuw iPhone-event. Vlak voor de lancering willen winkeliers af van hun voorraad, met prijsverlagingen als gevolg. Daar moet je momenteel alleen nog een stuk langer op wachten. Houd er dan bovendien rekening mee dat eerdere iPhones na de release nóg goedkoper worden. Augustus is daarom niet de beste maand om een nieuwe iPhone te halen.

Budget-iPhone: dit is hét moment

Een ander verhaal wordt het als je de nieuwe budget-iPhone wilt. Apple brengt het instapmodel niet in september uit, in plaats daarvan verschijnt de eerste iPhone jaarlijks in februari of maart. De iPhone 17e is aangekondigd in maart 2026, waardoor dit hét moment is om de nieuwe iPhone in huis te halen. Met de iPhone 17e krijg je de belangrijkste functies, maar tegen een veel lagere prijs. Bekijk hier de iPhone 17e:

Wil je een nieuwe budget-iPhone kopen, maar vind je de iPhone 17e te duur? Dan kun je ook kiezen voor de iPhone 16e, die na de release van de iPhone 17e veel goedkoper is geworden. Je krijgt bij de iPhone 16e nog steeds veel functies, alleen ontbreekt MagSafe bij de telefoon. Vind je dat niet erg? Bespaar dan veel geld en kies voor de iPhone 16e uit 2025. Dit zijn de laagste prijzen van de iPhone: