Deze Apple Watch kun je nu toch maar beter niet meer kopen

Apple presenteert in september de Apple Watch Series 11, de Ultra 3 en de SE 3, en daarom kun je deze Apple Watch beter niet meer kopen.

Deze Apple Watch-modellen komen in september

Over enkele weken presenteert Apple de Apple Watch Series 11, Ultra 3 en SE 3. Alle drie de modellen zijn waarschijnlijk voorzien van de nieuwe S11-chip, hoewel ze volgens geruchten geen prestatieverbetering bieden ten opzichte van de S9- en S10-chip. Het is wel goed nieuws voor de SE 3, aangezien de Apple Watch SE 2 momenteel is uitgerust met een S8-chip. De Apple Watch SE 3 richt zich waarschijnlijk op de kosten en krijgt om die reden mogelijk een plastic behuizing.

De Apple Watch Ultra 3 heeft de meeste spannende nieuwe functies. We verwachten een iets groter scherm (mogelijk gemaakt door dunnere randen, niet door een grotere behuizing) met een hogere resolutie. De Ultra 3 krijgt waarschijnlijk ook 5G- en satellietmogelijkheden, waardoor de verbindingsmogelijkheden naar een hoger niveau worden getild. Het is ook nog mogelijk dat de Ultra 3 bloeddrukmeting krijgt. Hoewel die functie geen actieve metingen geeft, krijg je wel een waarschuwing als het iets is waar je op moet letten.

Het is mogelijk dat de Apple Watch Series 11 enkele van deze Ultra 3-functies krijgt, maar dat is nog niet zeker. Afgezien daarvan lijkt het erop dat de ‘reguliere’ Apple Watch dit jaar maar een kleine upgrade krijgt.

Deze Apple Watch kun je beter niet meer kopen

Ben je van plan om een Apple Watch Ultra te kopen, dan is het geen gek idee om nog een paar weken te wachten. De Apple Watch Ultra 3 heeft veel nieuwe functies en als je toch veel geld uitgeeft aan een Apple Watch, kun je net zo goed het allerbeste kopen. Hoef je dat niet, dan is de Apple Watch Ultra 2 een goede keuze. Die is met een bedrag van € 748,95 ook nog altijd aan de prijs.

Wil je een standaard Apple Watch of een Apple Watch SE kopen, dan ligt het iets anders. Je kunt inmiddels namelijk behoorlijk wat geld besparen als je voor de voorgangers gaat. Zo koop je een Apple Watch SE 2 momenteel al voor € 222,95. Een Apple Watch Series 10 kost je inmiddels ook nog maar € 373,95. Aangezien de Apple Wach Series 11 maar een kleine update krijgt ten opzichte van de Series 10, is dat ook nog steeds een goede keuze.

De Apple Watch SE 2 is inmiddels wel behoorlijk verouderd. Die heeft zoals gezegd nog een S8-chip, dus de S11-chip van de SE 3 is dus best een groot verschil. Ook de batterijduur van de Apple Watch SE 2 laat naar huidige maatstaven wat te wensen over. Om die reden raden we niet meer aan om deze Apple Watch te kopen. De Apple Watch SE 3 is veel sneller en moderner.

Als je de SE 2 toch wilt kopen

Vind je de beperkingen van de Apple Watch SE 2 geen probleem, dan kun je er natuurlijk alsnog voor kiezen. In dat geval raden we aan om nog een paar weken te wachten. Wanneer de Apple Watch SE 3 eenmaal op de markt is, zal de prijs van de SE 2 ongetwijfeld nog wat verder zakken. Op die manier kun je wel maximaal besparen op de aanschaf van een nieuwe Apple Watch, ook al is dit model inmiddels toch echt wel wat verouderd.

iPhone 17-event

Apple presenteert de nieuwe Apple Watches samen met de nieuwe iPhones van dit jaar. We verwachten dat dit op dinsdag 9 september zal zijn. Lees hier alles over de verwachte release van de iPhone 17! Wil je niks missen van de volgende iPhone? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft: