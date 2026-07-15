Klanten van KPN opgelet: dit nieuwe voordeel wil je niet missen

Heb je thuis internet én een mobiel abonnement of sim only van KPN? Dan krijg je automatisch Combivoordeel. Daarmee profiteer je van verschillende extra’s, zoals maandelijkse korting, extra mobiele data en een gratis streamingdienst naar keuze. KPN breidt dat aanbod nu verder uit met een nieuwe streamingdienst, waardoor je voortaan uit nog meer entertainment kunt kiezen.

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Nieuw bij KPN: kies voor gratis Videoland

KPN breidt het Combivoordeel uit met een extra streamingoptie. Waar je voorheen kon kiezen tussen een gratis abonnement op Netflix of ESPN, is voortaan ook Videoland beschikbaar. Combineer je een mobiel abonnement of sim only met internet voor thuis van KPN, dan bepaal je zelf welke streamingdienst je zonder extra kosten ontvangt.Daar blijft het niet bij. Tijdelijk profiteer je ook van aantrekkelijk voordeel wanneer je een nieuw internet- en tv-pakket bij KPN afsluit. Hieronder vertellen we je er meer over.

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Zo werkt Combivoordeel van KPN

Combivoordeel is een programma van KPN dat je extra voordelen geeft als je meerdere KPN-diensten combineert. Heb je zowel een internetabonnement thuis als een mobiel abonnement of sim only van KPN, dan krijg je automatisch toegang tot die voordelen. Denk aan korting op je maandelijkse kosten, extra data en de mogelijkheid om gratis een streamingdienst te kiezen. Je kiest zelf welke optie het beste bij je past: Netflix, ESPN of nu ook Videoland. Hoe meer KPN-diensten je combineert, hoe meer voordelen je ontvangt.

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Internet & TV tijdelijk voor slechts 35 euro per maand

Overweeg je over te stappen naar KPN voor internet en tv? Dan is dit een goed moment. Bij een tweejarig contract betaal je de eerste 12 maanden slechts 35 euro per maand, ongeacht welke internetsnelheid je kiest. Kies je voor een eenjarig contract, dan geldt hetzelfde tarief voor de eerste 6 maanden. Bovendien ontvang je de eerste 12 maanden een gratis tv-pakket. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende prijzen op basis van een tweejarig contract.

Pakket Gem. euro p/m Prijs na 12 mnd Totale korting Sneller 200

(alleen internet) 40 euro 45 euro 120 euro SuperFiber 500

(alleen internet) 43 euro 51 euro 192 euro SuperFiber 1000

(alleen internet) 43,75 52,50 euro 246 euro Sneller 200

(incl. tv) 46,38 euro 57,75 euro 273 euro SuperFiber 500

(incl. tv) 49,38 euro 63,75 euro 345 euro SuperFiber 1000

(incl. tv) 50,13 euro 65,25 euro 363 euro

Dit wil je nu zien op Videoland

Met Videoland heb je toegang tot een van de grootste streamingdiensten van Nederland. Het aanbod bestaat uit een mix van populaire Nederlandse series, internationale films en realityprogramma’s. Mocro Maffia is en blijft een van de grootste publiekstrekkers op het platform.

Daarnaast zijn series als The Rookie en Killing Eve populair bij veel kijkers. Ben je fan van drama? Dan is The Handmaid’s Tale zeker de moeite waard. Met de toevoeging van Videoland aan het Combivoordeel wordt het aanbod aan gratis streamingopties nóg aantrekkelijker.



Deze toestellen scoor je nu met korting bij KPN

Naast de streamingvoordelen heeft KPN tijdelijk ook aantrekkelijke deals op een selectie smartphones. Tijdens de KPN Snelpakkers-actie profiteer je van extra voordeel op verschillende populaire toestellen, waaronder de iPhone 17 en iPhone 17 Pro.

De iPhone 17 is een uitstekende keuze voor dagelijks gebruik dankzij de snelle A19-chip, het vloeiende 120Hz-scherm en de verbeterde camera. Wie maximale prestaties zoekt, komt uit bij de iPhone 17 Pro, met een krachtigere A19 Pro-chip, geavanceerde camerafuncties en een premium titanium ontwerp.