Een thuisbatterij kopen wordt zo een stuk aantrekkelijker (ADV)

Een thuisbatterij helpt je om meer uit je zonnepanelen te halen, maar slim energiemanagement maakt pas echt het verschil. In dit artikel lees je hoe je energie slimmer opslaat en welke Zendure-batterij bij jouw situatie past.

Zo haal je meer uit je zonnepanelen (en bespaar je tot 370 euro)

Steeds meer huishoudens wekken hun eigen stroom op met zonnepanelen. Toch ontstaat er daarbij vaak een probleem: zonnepanelen leveren vooral overdag veel energie op, terwijl de meeste mensen juist in de avond de grootste stroomverbruikers inschakelen. Denk aan koken, de was doen, tv kijken of het opladen van apparaten.

Een thuisbatterij lost dit probleem op door overtollige energie op te slaan en op een later moment weer beschikbaar te maken. Maar een batterij wordt pas echt slim wanneer deze precies weet wat er in huis gebeurt. Met de juiste instellingen en een slim energiemanagementsysteem kun je namelijk veel meer uit je zelf opgewekte stroom halen. Bovendien profiteer je momenteel van aantrekkelijke acties. Bij sommige systemen loopt het voordeel zelfs op tot 370 euro.

Waarom een P1-meter onmisbaar is

Een thuisbatterij kan alleen slimme keuzes maken als hij weet hoeveel energie je huishouden op dat moment verbruikt. Daarvoor is een P1-meter nodig. Deze kleine meter wordt aangesloten op je slimme meter en geeft continu inzicht in je energieverbruik. De batterij ziet daardoor precies hoeveel stroom je zonnepanelen opwekken, hoeveel energie je gebruikt en wanneer er een overschot ontstaat.

Daardoor kan het systeem automatisch bepalen wanneer het slim is om energie op te slaan of juist te gebruiken. Zonder een P1-meter werkt een batterij vooral als een opslagplaats. Met een P1-meter verandert hij in een actief onderdeel van je energiehuishouding. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Dan kun je momenteel profiteren van verschillende aanbiedingen.

Welke batterijmodus past het beste bij jou?

Een slimme thuisbatterij biedt verschillende modi waarmee je bepaalt wanneer energie wordt opgeslagen en gebruikt. Wil je er zo min mogelijk omkijken naar hebben? Dan is de automatische modus de beste keuze. Via de P1-meter volgt de batterij continu het energieverbruik in huis en bepaalt het systeem automatisch wanneer energie moet worden opgeslagen of juist moet worden gebruikt.

Heb je een dynamisch energiecontract? Dan is de AI-gestuurde Zenki-modus interessant. Deze functie houdt rekening met de actuele stroomprijzen en laadt de batterij op wanneer elektriciteit goedkoop is. Stijgen de tarieven? Dan gebruikt het systeem juist de opgeslagen energie. Wil je vooral zoveel mogelijk gebruikmaken van je eigen zonnepanelen, dan is de eigen verbruikmodus een logische keuze. Overtollige zonnestroom wordt dan overdag opgeslagen en later gebruikt.

De TOU-modus (‘Time of Use’) is bedoeld voor huishoudens met vaste goedkope en dure stroomtarieven. De batterij laadt op tijdens de goedkope uren en levert energie terug wanneer de tarieven hoger zijn. Heb je liever zelf de controle? Dan kun je kiezen voor de aangepaste modus, waarbij je zelf bepaalt wanneer de batterij moet laden, ontladen of energie moet vasthouden.

Sunergy: slim combineren met dynamische energieprijzen

Steeds meer huishoudens kiezen voor een dynamisch energiecontract, waarbij de stroomprijs gedurende de dag voortdurend verandert. Op het ene moment betaal je relatief weinig voor elektriciteit, terwijl de tarieven een paar uur later juist flink hoger kunnen liggen. Juist daardoor wordt een slimme thuisbatterij steeds interessanter.

Met Sunergy speelt de batterij automatisch in op deze wisselende energieprijzen. Is stroom op een bepaald moment goedkoop? Dan wordt de batterij opgeladen. Stijgen de tarieven? Dan maakt het systeem gebruik van de opgeslagen energie. Daardoor wordt niet alleen overtollige zonnestroom slim benut, maar kan de batterij ook strategisch omgaan met stroom van het elektriciteitsnet. Dat zorgt voor meer controle over je energieverbruik en kan uiteindelijk bijdragen aan een lagere energierekening.

Een slimme batterij is goed, een slim energiesysteem is beter

Een thuisbatterij staat niet op zichzelf. De grootste voordelen ontstaan wanneer alle onderdelen met elkaar samenwerken. Het AI-gestuurde Home Energy Management System (HEMS 2.0) van Zendure koppelt je zonnepanelen, thuisbatterij, P1-meter, energieverbruik en de actuele stroomprijzen aan elkaar.

Het systeem analyseert onder meer:

Het energieverbruik in huis;

De opbrengst van de zonnepanelen;

De weersverwachting;

De batterijcapaciteit;

De actuele elektriciteitstarieven.

Op basis van al die gegevens bepaalt HEMS 2.0 automatisch wanneer energie het beste kan worden opgeslagen of gebruikt.Voor huishoudens met een dynamisch energiecontract betekent dit dat de batterij kan opladen wanneer de stroomprijs laag is en de opgeslagen energie kan gebruiken wanneer de tarieven stijgen. Door zonnepanelen, AI en energieopslag slim te combineren, verandert een gewone thuisbatterij in een compleet energiesysteem.

Welke SolarFlow past het beste bij jou?

Niet iedere thuisbatterij is hetzelfde. Sommige systemen zijn ideaal wanneer je al zonnepanelen op je dak hebt, terwijl andere oplossingen juist interessant zijn als je nog wilt beginnen met het opwekken van je eigen stroom. Van 15 augustus tot en met 15 september profiteer je bovendien van verschillende acties. Hieronder lichten wij er vier kort uit

SolarFlow 2400 Pro: voor wie een compleet zonne-energiesysteem wil

De SolarFlow 2400 Pro is bedoeld voor gebruikers die een krachtig alles-in-één-systeem zoeken. De batterij combineert energieopslag, een omvormer en slim energiemanagement in één apparaat. Dankzij vier afzonderlijke MPPT-ingangen kunnen meerdere zonnepanelen worden aangesloten, zelfs wanneer ze verschillend zijn geplaatst.

Opslagcapaciteit: 2,4 kWh

Uitbreidbaar tot: 16,8 kWh

Maximale zonne-energie-invoer: 3.000 W

Actie: SolarFlow 2400 Pro voor 969 euro in plaats van 1339 euro, daarmee bespaar je 370 euro .

SolarFlow 1600 AC+: ideaal als je al zonnepanelen hebt

Heb je al zonnepanelen op je dak? Dan is de SolarFlow 1600 AC+ een interessante keuze. Deze plug-and-play-oplossing wordt eenvoudig geïntegreerd in je bestaande installatie. Overtollige zonnestroom wordt opgeslagen en later opnieuw gebruikt.

Opslagcapaciteit: 1,92 kWh

Uitbreidbaar tot: 11,52 kWh

Bidirectioneel vermogen: 1.600 W

Actie: SolarFlow 1600 AC+ voor 729 euro in plaats van 789 euro. Je bespaart 60 euro.

SolarFlow 800 Plus: een laagdrempelige optie

Wil je voor het eerst kennismaken met energieopslag? Dan is de SolarFlow 800 Plus een laagdrempelige optie.Het systeem combineert een omvormer en batterij in één compacte oplossing en is bijzonder geschikt voor kleinere installaties.

Opslagcapaciteit: 1,92 kWh

Uitbreidbaar tot: 11,52 kWh

Maximale zonne-energie-invoer: 1.500 W

Actie: SolarFlow 800 Plus met twee zonnepanelen en één AB2000L-batterij voor 1.209 euro in plaats van 1657 euro. Je bespaart 448 euro.

SolarFlow 2400 AC+: onze favoriet uit de review

De SolarFlow 2400 AC+ is vooral interessant voor huishoudens die op zoek zijn naar een slimme uitbreiding van hun bestaande zonnepanelen. Dankzij de combinatie van een thuisbatterij, P1-meter en AI-gestuurd energiemanagement kan het systeem automatisch inspelen op je dagelijkse energieverbruik. In onze review waren we vooral enthousiast over de eenvoudige installatie, de uitgebreide app en de verschillende energiemodi.

Actie: SolarFlow 2400 AC+ inclusief P1-meter voor 1547,99 euro in plaats van 1847,99 euro.