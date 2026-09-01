Action verrast met elektrische fiets (die tijdelijk heel goedkoop is)
Jane van Brakel
1 september 2026, 11:59
2 min leestijd
Action verrast met elektrische fiets (die tijdelijk heel goedkoop is)

Bij Action scoor je tijdelijk een elektrische fiets voor een verrassend lage prijs, perfect voor de komende zonnige dagen. Hieronder vind je alle details van deze deal!

Lees verder na de advertentie.

Comfortabele e-bike voor woon-werkverkeer

Action stunt met een opvallend scherpe deal: een stijlvolle zwarte e-bike voor 699 euro. Deze fiets met lage instap en 28 inch wielen rijdt gemakkelijk door de stad en is ideaal voor woon-werkverkeer of een snelle boodschap. Dankzij het stevige stalen frame is de fiets geschikt voor vrijwel iedereen, terwijl het verstelbare zadel en stuur zorgen voor extra comfort onderweg.

Scoor deze e-bike bij Action

Wat zit eronder de ‘motorkap’ van deze e-bike?

De krachtige 250W achtermotor biedt soepele en directe trapondersteuning tot maximaal 25 km/u, waardoor je moeiteloos heuvels op fietst en zonder inspanning door druk stadsverkeer navigeert. Ideaal dus voor zowel dagelijkse ritten naar werk als snelle verplaatsingen door de stad, zonder dat je bezweet aankomt.

De uitneembare 468 Wh-accu is praktisch geplaatst op de achterdrager en levert een actieradius van zo’n 80 kilometer op één volle lading, afhankelijk van gebruik en omstandigheden. Dat maakt de e-bike perfect voor meerdere ritten per dag. Opladen gaat eenvoudig: je klikt de accu los en laadt hem thuis of op kantoor op, zonder dat je de hele fiets hoeft te verplaatsen

Scoor deze e-bike bij Action

Uitgebreide garantie en landelijke service

Op het frame van de fiets profiteer je van een ruime garantieperiode van maar liefst vijf jaar. De accu wordt daarnaast gedekt door twee jaar garantie. Voor de afhandeling kun je terecht bij FSN Plus, een gerenommeerd en betrouwbaar servicebedrijf met meer dan 150 servicepunten verspreid over heel Nederland. Hierdoor is er altijd wel een locatie in de buurt voor onderhoud of reparaties zodat je snel weer zorgeloos op pad kunt.

Bestel eenvoudig online, zonder naar de winkel te hoeven

Wil je gemakkelijk en snel door de stad fietsen? Met deze zwarte elektrische fiets van Action is dat een fluitje van een cent, en dat voor nog geen 700 euro. Het beste van alles: je kunt hem gemakkelijk online bestellen, zodat je snel je nieuwe e-bike in huis hebt zonder gedoe. Wees er snel bij, want de voorraad bij Action is slechts beperkt. Je haalt de elektrische fiets hier:

Bestel online bij Action

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer

Bekijk ook

Waarom je vandaag moet overstappen naar deze sim only

Waarom je vandaag moet overstappen naar deze sim only

Gisteren 9:22

Deze iPhone is plots goedkoper en dat maakt hem een stuk interessanter

Deze iPhone is plots goedkoper en dat maakt hem een stuk interessanter

30 augustus 2026

Het verschil tussen nieuwe en bestaande klanten bij Ziggo, KPN en Odido is gróót (dit is waarom)

Het verschil tussen nieuwe en bestaande klanten bij Ziggo, KPN en Odido is gróót (dit is waarom)

28 augustus 2026

Winactie: zo maak je kans de op de gloednieuwe iPhone 18 Pro

Winactie: zo maak je kans de op de gloednieuwe iPhone 18 Pro

27 augustus 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren