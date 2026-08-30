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Deze iPhone is plots goedkoper en dat maakt hem een stuk interessanter
Jane van Brakel
30 augustus 2026, 16:30
3 min leestijd
Deze iPhone is plots goedkoper en dat maakt hem een stuk interessanter

Deze iPhone is flink in prijs gedaald en daardoor wordt hij steeds interessanter. Voor een toestel met zulke krachtige specificaties betaal je nu namelijk een stuk minder dan voorheen. Wij zetten de beste deals en actuele prijzen voor je op een rij.

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iPhone Air: nu al in huis vanaf 620 euro

De iPhone Air is de dunste iPhone die Apple ooit heeft uitgebracht. Ondanks het slanke ontwerp is het toestel krachtig en geschikt voor dagelijks gebruik. Het 6,5-inch Super Retina XDR-scherm met ProMotion zorgt voor scherpe beelden en vloeiende animaties. Ook in fel zonlicht blijft het scherm goed afleesbaar.

Aan de achterkant zit een 48-megapixelcamera waarmee je scherpe foto’s en video’s maakt. Dankzij 2x optische zoom haal je onderwerpen dichterbij zonder kwaliteitsverlies. Video’s neem je op in 4K met Dolby Vision en ruimtelijk geluid voor een extra realistisch effect. Aan de voorkant zit een 24-megapixelselfiecamera die personen automatisch goed in beeld houdt. Handig is ook dat je tegelijk kunt filmen met zowel de voor- als achtercamera.

iPhone Air via een provider: al vanaf 840 euro

Koop je de iPhone Air liever rechtstreeks bij je eigen provider? Dat kan, en vaak profiteer je daarbij ook van een korting ten opzichte van de oorspronkelijke prijs. Zo betaal je bij KPN momenteel 840 euro voor het toestel. Bij Odido en Vodafone ligt de prijs op dit moment op 864 euro voor de iPhone Air.

Bekijk de iPhone Air bij KPN: vanaf 840 euro

Bekijk de iPhone Air bij KPN: vanaf 840 euro
Bekijk de iPhone Air bij Odido: vanaf 864 euro

Bekijk de iPhone Air bij Odido: vanaf 864 euro
Bekijk de iPhone Air bij Vodafone: vanaf 864 euro

Bekijk de iPhone Air bij Vodafone: vanaf 864 euro

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iPhone Air met onbeperkt internet: al vanaf 620 euro in huis iPhone Air bij webwinkels: al vanaf 620 euro in huis

Lees verder na de advertentie.

iPhone Air met onbeperkt internet: al vanaf 620 euro

Toen de iPhone Air uitkwam, lag de prijs nog op 1229 euro. Inmiddels is die flink gezakt en betaal je bij verschillende webshops veel minder. Zo vind je het toestel bij onder andere Coolblue, MediaMarkt en Bol al voor een lagere prijs. Bij Bol begint de prijs bijvoorbeeld al vanaf 925 euro als je hem los koopt.

Wil je nog meer besparen op de kosten van je toestel, dan is een abonnement vaak de voordeligste optie. Met bijvoorbeeld een Unlimited-abonnement van Vodafone via Belsimpel kun je tot zo’n 305 euro goedkoper uit zijn dan wanneer je het toestel los koopt. In dat geval komt de iPhone Air uiteindelijk neer op een prijs van 620 euro. Kies je liever een andere provider dan Odido? Bekijk dan vooral de opties hieronder.

Ontdek de iPhone Air met abonnement vanaf 620 euro

Ontdek de iPhone Air met abonnement vanaf 620 euro
Scoor de iPhone Air bij Bol: vanaf 925 euro

Scoor de iPhone Air bij Bol: vanaf 925 euro

iPhone Air bij webwinkels: al vanaf 620 euro in huis

De grootste korting krijg je meestal wanneer je de iPhone Air neemt in combinatie met een abonnement via webshops zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Vooral bij een abonnement met een grotere databundel loopt de toestelkorting vaak het hoogst op. Ook met een kleinere bundel kun je al flink besparen, waardoor de iPhone Air uiteindelijk veel goedkoper uitvalt dan wanneer je hem los koopt.

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Odido, Vodafone of toch KPN

  • Vodafone: als je de iPhone Air bij Belsimpel aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 620 euro voor het toestel bij Mobiel.nl. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra MB’s wanneer je het abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo;
  • Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan is de iPhone Air het voordeligst via Belsimpel. Hier betaal je 704 euro voor het toestel, wat een besparing van maar liefst 297 euro oplevert ten opzichte van de huidige losse toestelprijs. Bovendien profiteer je van extra voordelen met Klantvoordeel, zoals tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je databundel.
  • KPN: bij een Unlimited-abonnement van KPN bij Belsimpel betaal je voor het toestel 768 euro. Daarnaast ontvang je tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en een gratis abonnement op Netflix of ESPN Compleet.
Ontdek de iPhone Air: vanaf 620 euro bij Belsimpel

Ontdek de iPhone Air: vanaf 620 euro bij Belsimpel
Ontdek de iPhone Air: vanaf 704 euro bij Belsimpel

Ontdek de iPhone Air: vanaf 704 euro bij Belsimpel
Ontdek de iPhone Air vanaf 768 euro bij Belsimpel

Ontdek de iPhone Air vanaf 768 euro bij Belsimpel

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