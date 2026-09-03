Deze slimme gadget van Action wil je absoluut in je tuin

Geen zin om iedere week zelf het gras te maaien? Dan heeft Action een slimme oplossing voor je tuin. De GARDENA robotgrasmaaier is nu flink afgeprijsd en neemt het maaiwerk automatisch van je over.

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Action stunt met slimme robotgrasmaaier van GARDENA

Wil je een strak gemaaid gazon zonder dat je zelf iedere week de grasmaaier tevoorschijn moet halen? Met een robotgrasmaaier is dat makkelijker dan je misschien denkt. Bij Action scoor je momenteel een slimme robotgrasmaaier van GARDENA voor een flink lagere prijs. De smart SILENO max 800 doet het maaiwerk volledig automatisch en is geschikt voor gazons tot maar liefst 800 vierkante meter. Hieronder vertellen we je er meer over.

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Robotgrasmaaier van GARDENA: dit wil je weten

De GARDENA smart SILENO max 800 is op dit moment alleen online verkrijgbaar bij Action voor 499 euro. Daar komt 14,99 euro aan bezorgkosten bij. Ter vergelijking: GARDENA vermeldt voor hetzelfde model een adviesprijs van 849,99 euro. Daarmee is het prijsverschil behoorlijk groot.

De robotgrasmaaier wordt geleverd met een laadstation, 150 meter grensdraad, 200 haken en de benodigde koppelstukken. Je kunt hem daardoor direct installeren en vervolgens grotendeels zijn eigen gang laten gaan. De maaier wisselt automatisch tussen maaien en opladen en kan via de GARDENA-app worden bediend.

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Met deze slimme functie blijft je gazon strak gemaaid

Een handige functie van de SILENO max 800 is Trim-to-Edge. Hiermee kan de robotgrasmaaier tot ongeveer 1 centimeter langs harde randen maaien, zoals muren, schuttingen en terrassen. Daardoor blijft er veel minder gras langs de randen staan en hoef je na het maaien minder vaak zelf met een kantenmaaier aan de slag. Dat scheelt niet alleen tijd, maar zorgt er ook voor dat je gazon er netjes en strak uit blijft zien.

Ook als je tuin niet volledig vlak is, kun je met deze robotgrasmaaier uit de voeten. De SILENO max 800 kan hellingen tot 30 procent aan en dankzij de CorridorCut-functie weet de robot ook raad met smalle doorgangen in de tuin. De twee maaischijven zijn ieder voorzien van drie messen, waardoor het gras gelijkmatig wordt gemaaid. Zo kan de robot zelfstandig verschillende delen van je gazon onderhouden, terwijl jij er nauwelijks naar om hoeft te kijken.

Slimme functies via de app

De naam ‘smart’ is niet voor niets. Je kunt de robotgrasmaaier via de GARDENA-app bedienen. De SILENO max 800 ondersteunt bovendien LONA Intelligence, waarmee de maaier je tuin in kaart kan brengen en zich aan de indeling ervan kan aanpassen.

Hiervoor heb je wel de afzonderlijk verkrijgbare GARDENA smart Gateway nodig. Daarnaast werkt de robot relatief stil met een geluidsniveau van 58 dB(A) en is hij dankzij de IPX5-certificering bestand tegen water. Schoonmaken kan daardoor eenvoudig met water uit de tuinslang.

GARDENA smart system GARDENA 9.0 (950 reviews) Gratis via App Store via App Store

Voor 499 euro haal je bij Action dus een complete robotgrasmaaier van een bekend merk in huis, inclusief laadstation en grensdraad. Heb je een gazon tot 800 vierkante meter en wil je vooral minder tijd kwijt zijn aan maaien? Dan is deze aanbieding zeker het bekijken waard.