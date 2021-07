Apple onthult MagSafe Battery Pack voor iPhone 12-serie

Apple heeft de MagSafe Battery Pack uitgebracht voor de iPhone 12. Het apparaatje klikt magnetisch op de achterkant van je iPhone en zorgt voor een langere accuduur.

MagSafe Battery Pack nu beschikbaar voor iPhone 12

De MagSafe Battery Pack is per direct te bestellen voor de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Je betaalt er 109 euro voor. Magneten houden het apparaatje op zijn plaats. De MagSafe Battery Pack heeft een vrij lage capaciteit van 1460 mAh. Dat betekent dat je een iPhone 12 maar voor net iets meer dan helft kunt opladen. Een iPhone 12 Pro Max krijg je zelfs maar voor 40 procent vol.

In het verleden bracht Apple vaak speciale hoezen uit met een ingebouwde batterij. Dankzij MagSafe is dat nu niet meer nodig. Deze Battery Pack is dan ook in slechts één uitvoering beschikbaar. Als je hem op de iPhone 12 mini klikt, ziet het ding er wel komisch groot uit in verhouding tot de telefoon zelf.

Een groot voordeel van de MagSafe Battery Pack is dat je hem (waarschijnlijk) ook met je volgende iPhone kunt gebruiken. Batterijhoesjes zijn doorgaans direct waardeloos als je overstapt naar een nieuwe telefoon.

De prijs van het apparaat is wel fors. In feite is de MagSafe Battery Pack niets anders dan een powerbank waarmee je je smartphone draadloos kunt opladen. Daar zijn er meer van, die bovendien vaak een veel hogere capaciteit hebben. Het enige voordeel van Apples oplossing is dat hij magnetisch aan je iPhone vastklikt.

MagSafe Battery Pack laadt iPhone traag op

Als je de MagSafe Battery Pack wil gebruiken om je iPhone 12 snel van vers accusap te voorzien, kom je van een koude kermis thuis. Je laadt namelijk op met slechts 5 Watt. Dat is erg langzaam. De accessoire lijkt dan ook vooral bedoeld om continu op je iPhone te laten zitten.

Je kunt de MagSafe Battery Pack zelf opladen via een Lightning-kabel. Dat gaat, afhankelijk van de adapter, met maximaal 20 Watt. Het is ook mogelijk om de iPhone en Battery Pack tegelijk op te laden.

Om de Battery Pack te kunnen gebruiken, moet je iPhone minimaal iOS 14.7 draaien. Apple heeft die softwareversie nog niet officieel uitgebracht. We verwachten de release uiterlijk volgende week, aangezien de eerste klanten dan hun MagSafe Battery Pack zullen ontvangen.

