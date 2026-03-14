iPhone Air fors in prijs gedaald: bespaar tot 297 euro

De iPhone Air is de dunste iPhone van Apple en ideaal voor wie een slank, modern toestel wil dat makkelijk in de broekzak past. Bovendien is de prijs flink gedaald; hieronder vind je de beste aanbiedingen op een rij.

iPhone Air: nu al in huis vanaf 598 euro

De iPhone Air is het dunste model dat Apple ooit heeft gemaakt en combineert een strak design met krachtige prestaties. Het toestel heeft een 6,5-inch scherm met Super Retina XDR en ProMotion-technologie, waardoor beelden extra vloeiend zijn en goed zichtbaar blijven, zelfs in fel zonlicht.

Op de achterkant zit een geavanceerde 48-megapixelcamera met ondersteuning voor 2x optische zoom, waarmee je scherpe foto’s en video’s vastlegt. Je kunt bovendien filmen in 4K met Dolby Vision met ruimtelijk geluid, wat zorgt voor een indrukwekkende kijkervaring. Voor selfies is er een 24-megapixelcamera aan de voorkant die automatisch personen in beeld houdt, ideaal voor groepsfoto’s. Ook is het mogelijk om tegelijkertijd met de voor- en achterkant van het toestel te filmen.

Bij de lancering kostte de iPhone Air nog 1229 euro, maar inmiddels is de prijs bij veel webshops flink gedaald. Je vindt het toestel bij bekende winkels zoals Coolblue, MediaMarkt en Bol inmiddels voor een stuk minder. Los kopen kan bijvoorbeeld al vanaf 895 euro bij Bol.

Wil je extra besparen op de toestelkosten, dan is een abonnement vaak de slimste keuze. Met bijvoorbeeld een Unlimited-abonnement van Odido bij Belsimpel kun je tot wel 297 euro besparen ten opzichte van de losse toestelprijs. Zo haal je uiteindelijk de iPhone Air in huis vanaf 598 euro. Ga je liever voor een andere provider dan Odido? Neem dan zeker even een kijkje hieronder.

iPhone Air via een provider: al vanaf 888 euro

Koop je de iPhone Air liever rechtstreeks bij je eigen provider? Dat kan, en vaak profiteer je daarbij ook van een korting ten opzichte van de oorspronkelijke prijs. Zo betaal je bij Vodafone en KPN momenteel 888 euro voor het toestel. Bij Odido ligt de prijs op dit moment op 960 euro voor de iPhone Air.

iPhone Air bij webwinkels: al vanaf 598 euro in huis

De meeste besparing haal je door de iPhone Air te combineren met een abonnement via webshops zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Kies je voor een abonnement met een grotere databundel, dan krijg je vaak de hoogste korting op het toestel. Maar ook met een kleinere bundel kun je al flink besparen, waardoor de iPhone Air een stuk voordeliger is dan wanneer je hem los koopt.

Odido, Vodafone of toch KPN

Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan is de iPhone Air het voordeligst via Belsimpel. Hier betaal je 598 euro voor het toestel, wat een besparing van maar liefst 297 euro oplevert ten opzichte van de huidige losse toestelprijs. Bovendien profiteer je van extra voordelen met Klantvoordeel, zoals tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je databundel.

kies je voor een Odido-abonnement, dan is de iPhone Air het voordeligst via Belsimpel. Hier betaal je 598 euro voor het toestel, wat een besparing van maar liefst 297 euro oplevert ten opzichte van de huidige losse toestelprijs. Bovendien profiteer je van extra voordelen met Klantvoordeel, zoals tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je databundel. Vodafone: als je de iPhone Air bij Mobiel.nl aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 691 euro voor het toestel bij Mobiel.nl. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra MB’s wanneer je het abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo;

als je de iPhone Air bij Mobiel.nl aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 691 euro voor het toestel bij Mobiel.nl. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra MB’s wanneer je het abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo; KPN: bij een Unlimited-abonnement van KPN bij Belsimpel betaal je voor het toestel 768 euro. Daarnaast ontvang je tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en een gratis abonnement op Netflix of ESPN Compleet.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Benieuwd of de prijzen voor de iPhone Air nog actueel zijn, of wil je meteen de beste deal vinden? Gebruik dan onze prijsvergelijker hieronder om snel en eenvoudig de aanbieding te ontdekken die het beste bij jouw situatie past. Of je nu gaat voor het laagste maandbedrag of de voordeligste toestelprijs, met deze prijsvergelijker weet je zeker dat je altijd een scherpe deal vindt voor je nieuwe iPhone Air.