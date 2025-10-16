Hier is de iPhone 17 Pro weer op voorraad (en 188 euro goedkoper)

De iPhone 17 Pro is bij steeds meer winkels weer op voorraad. De levertijden worden korter en bij sommige webshops is het toestel zelfs al goedkoper in huis te halen. Hieronder vind je een overzicht van de beste deals.

iPhone 17: maar liefst 188 euro goedkoper

De iPhone 17 Pro is geschikt voor wie op zoek is naar een krachtige en toekomstbestendige smartphone. Het toestel beschikt over de nieuwe A19 Pro-chip en ondersteunt Apple Intelligence, waardoor functies slimmer werken. De 48‑megapixelcamera is verder verbeterd en biedt samen met de ultragroothoek- en telelens veel flexibiliteit bij het fotograferen. Daarmee is de iPhone 17 Pro een uitstekende optie voor gebruikers die waarde hechten aan prestaties en camerakwaliteit.

De iPhone 17 Pro heeft een adviesprijs van 1229 euro en is inmiddels beter leverbaar. Na de lancering liepen de levertijden namelijk flink op, maar inmiddels hebben veel winkels hun voorraad weer aangevuld. Daardoor kun je het toestel nu bestellen bij diverse webshops zoals Coolblue, Bol en MediaMarkt.

Wil je echter het meest besparen op de toestelkosten, dan is een abonnement een interessante optie. In combinatie met een Unlimited-abonnement van Odido via Belsimpel betaal je voor de iPhone 17 Pro nu al flink minder dan de adviesprijs. Voor het toestel reken je dan namelijk nog maar 1041 euro af en bespaar je maar liefst 188 euro op de toestelkosten.

iPhone 17 Pro via een provider: kortingen tot 101 euro

Wil je de iPhone 17 Pro niet voor de volle adviesprijs aanschaffen? Dan is combineren met een abonnement vaak de slimste keuze. Bij Vodafone en KPN betaal je momenteel rond de 1128 euro en 1176 euro voor het toestel in combinatie met een abonnement. Kies je voor Odido, dan ligt de prijs iets hoger, rond de 1205 euro.

Nog meer voordeel dankzij Combinatievoordeel

Bij Odido, KPN en Vodafone kun je tot wel 7,50 euro per maand besparen op je mobiele abonnement. Elke provider biedt bovendien eigen voordelen: bij KPN ontvang je een gratis Netflix-abonnement, Odido geeft tot 5 euro korting per maand op je vaste internet, en Vodafone biedt samen met Ziggo een gratis extra tv-pakket.

iPhone 17 Pro bij webwinkels: bespaar tot 188 euro

Je bespaart het meest op de iPhone 17 Pro door het toestel te combineren met een abonnement via een webshop als Belsimpel of Mobiel.nl. Hoe uitgebreider je bundel, hoe groter de korting op het toestel. Bovendien ontvang je bij veel providers tijdelijk drie maanden gratis Apple Music en Apple TV.

Zo betaal je bij Belsimpel met een Odido-abonnement rond de 1041 euro voor de iPhone 17 Pro, inclusief tot 7,50 euro maandelijkse korting en extra GB’s als je thuis internet van Odido hebt.

Bij Belsimpel betaal je in combinatie met Vodafone 1051 euro. Klanten krijgen daarbij tot 7,50 euro korting per maand, dubbele databundel én een extra tv-pakket wanneer ze ook internet en tv van Ziggo hebben. Ga je voor KPN, dan ligt de prijs iets hoger met 1176 euro, maar ontvang je ook maandelijkse korting en een gratis streamingdienst in combinatie met internet en tv. Houd er wel rekening mee dat de levertijden bij de providers op dit moment nog wat langer zijn.

Over de iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro is een zeer krachtig toestel met een nieuw design van aluminium in plaats van titanium. Het scherm is 6,3 inch groot, met een scherp Super Retina XDR oled-display en een resolutie van 2622 x 1206 pixels. Dankzij ProMotion past de verversingssnelheid automatisch aan tot maximaal 120 Hz, wat zorgt voor snelle prestaties. Het scherm is bovendien beter afleesbaar in fel zonlicht, omdat de maximale helderheid buitenshuis is verhoogd tot 3000 nits.

Binnenin zit de nieuwe A19 Pro-chip, die extra snel en energiezuinig is, samen met 12 GB aan werkgeheugen. Apple heeft bovendien een nieuw koelsysteem ingebouwd, waardoor het toestel zelfs bij intensief gebruik niet oververhit raakt. Voor fotografieliefhebbers heeft de iPhone 17 Pro drie 48-megapixel camera’s achterop, inclusief een ultragroothoek- en telelens met 8x optische zoom, en een sterk verbeterde 18-megapixel frontcamera voor scherpe selfies en video’s. Hiermee maak je makkelijk haarscherpe foto’s en professionele video’s

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Wil je weten waar je de iPhone 17 Pro momenteel het voordeligst kunt kopen? Bekijk dan onze prijsvergelijker. Met de slimme filters stel je eenvoudig je wensen in, waarna de beste aanbiedingen automatisch bovenaan worden getoond. Zo zie je in één oogopslag waar je de iPhone 17 Pro het goedkoopst scoort.